John Textor è uscito dal panorama della Premier League dopo la cessione delle proprie quote nel Crystal Palace, ma il suo desiderio di farne parte non è di certo tramontato. Attualmente, nonostante sia a tutti gli effetti ancora proprietario del Lione, è stato messo a margine del club francese di cui ha lasciato la presidenza a fine giugno per via dei problemi finanziari che rischiavano di costare la retrocessione alla storica società francese.

Ma come detto Textor non vuole lasciare il mondo del calcio. E come riporta il quotidiano statunitense The Athletic, è ora pronto a tornare in Premier League. L’uomo avrebbe così presentato un’offerta di oltre 450 milioni di euro per rilevare il Wolverhampton, attualmente all’ultimo posto del massimo campionato inglese.

I Wolves sono di proprietà del gruppo cinese Fosun, primo azionista dal 2016. L’offerta di acquisto è arrivata dall’Eagle Football Group, controllata da Textor e che al momento ha le quote di maggioranza del Lione, dei brasiliani del Botafogo e del club belga RWDM Bruxelles, militante nella seconda lega del calcio belga. Nonostante una offerta di rilievo, l’operazione si preannuncia molto complicata per Textor, anche per via dell’intenzione del suo massimo creditore, la società USA Ares Management, di recuperare rapidamente il proprio finanziamento in favore della holding.

L’interesse di Textor non riguarderebbe solamente il Wolverhampton, manche anche altri club inglesi: dal Charlton Athletic al Derby County, passando per Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday e Watford. Tutti questi militano attualmente in Championship, la serie B inglese.