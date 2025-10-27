Conte guadagna la vetta di Serie A, ma sui social insegue la Juve e Chivu

La piazza social chiede il verdetto su Tudor dopo la terza sconfitta consecutiva dei bianconeri. L’ultima, all’Olimpico contro la Lazio, ha innescato una vera e propria crisi che si è concretizzata nella decisione della dirigenza di esonerare l’allenatore croato e affidare la panchina ad interim a Brambilla, già allenatore della Next Gen. La discussione sui social è stata amplificata anche dalle parole di Manuel Locatelli: il capitano ha parlato di una situazione difficile, non legata a problemi tattici, ma al nervosismo e alla frenesia, elementi percepiti dal tifo come un segnale di smarrimento della squadra. La crisi bianconera per molti tifosi e utenti sui social ha superato il punto di non ritorno.

Il finale di Napoli-Inter ha riacceso una vecchia faida che ha dominato le conversazioni sui social. Il rapporto, mai del tutto pacificato, tra Antonio Conte e Lautaro Martinez, torna a far discutere, soprattutto dopo il battibecco al Maradona, innescato da uno scontro di gioco, dopo il quale l’attaccante argentino si sarebbe sfogato rivolgendosi a Conte e riesumando le tensioni del 2021. L’episodio è stato connesso alla lite di quattro anni fa dopo la partita dell’Inter contro la Roma. A scaldare la discussione sono state le dichiarazioni post-partita di Conte sul giocatore: lo scontro ha riportato in trending topic il famoso video del ‘ring’ di pace interista e sottolineato che la crepa comunicativa tra i due non si sia mai rimarginata.