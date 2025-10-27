Le società con un miliardo di capitalizzazione: 1909 titoli a Wall Street, 83 a Piazza Affari

Quante sono le società che toccano almeno un miliardo di dollari di capitalizzazione? Come riporta L’Economia de Il Corriere della Sera, in Italia sono state censite 83 società quotate con valore superiore al miliardo: un numero non sufficiente per entrare nella top ten mondiale dei Paesi con più aziende “a nove zeri”.

A guidare il gruppo ci sono Unicredit e Intesa Sanpaolo, i nostri “mini-giganti”, che in sei mesi hanno guadagnato oltre 20 miliardi ciascuna, toccando rispettivamente 114 e 113 miliardi di valore. Insieme hanno contribuito con 185 miliardi alla crescita complessiva di capitalizzazione registrata tra marzo e settembre 2025 dalle 5.323 società analizzate nello studio di BestBrokers, che ha considerato 57 Paesi e tutte le imprese con dati disponibili sopra la soglia del miliardo.

Nel periodo esaminato, il “club del miliardo” ha registrato un incremento medio del 16%, accogliendo 406 nuovi ingressi e aggiungendo 16.620 miliardi di dollari alla capitalizzazione complessiva, arrivando così a quota 122.000 miliardi. Non sono però i colossi a distinguersi per velocità di crescita.

In Italia, tra le società a nove zeri, spiccano Rosetti Marino (piattaforme offshore), quintuplicata in Borsa con un +415% grazie anche a un flottante molto limitato, e Avio (+199%) nel settore aerospaziale. Queste due medie imprese detengono il primato nazionale di performance. A livello globale, invece, il record è dell’americana Ondas Holdings (reti wireless e droni), che in soli sei mesi è passata da 78 milioni a 2,6 miliardi di capitalizzazione (+3.196%).

Guardando di nuovo all’Italia, 68 delle 83 società “miliardarie” hanno chiuso il semestre in rialzo, mentre una quindicina ha perso terreno. Le nostre 83 società valgono complessivamente un migliaio di miliardi di dollari (circa 800 miliardi di euro), pari al 47% del Pil — meno della metà della ricchezza prodotta dal Paese.

Classifica società capitalizzazione – La graduatoria italiana

Di seguito, la top 10 per valore delle società italiane con capitalizzazione di mercato superiore al miliardo di dollari (analizzate a settembre 2025):

Unicredit – 114,1 miliardi di dollari Intesa Sanpaolo – 113,8 miliardi di dollari Enel – 93,9 miliardi di dollari Ferrari – 84 miliardi di dollari Generali – 59 miliardi di dollari Eni – 53,4 miliardi di dollari Leonardo – 35,9 miliardi di dollari Poste Italiane – 30,6 miliardi di dollari Prysmian – 28 miliardi di dollari Stellantis – 27,4 miliardi di dollari

La concentrazione di grandi imprese quotate resta un fattore moltiplicatore di ricchezza, e nessuno può competere con gli Stati Uniti, che contano 1.909 aziende su oltre 5.300 censite. In testa, naturalmente, i giganti tecnologici come Nvidia e Apple, le cui capitalizzazioni, nell’ordine dei trilioni, sono comparabili ai Pil di interi Paesi, Italia compresa. Sul podio seguono Giappone (453 società) e quasi appaiate India e Cina (371 e 370), la cui somma di capitalizzazioni equivale, nel caso di Mumbai, al valore della sola Nvidia (4.000 miliardi).

Cambiando prospettiva, però, e dividendo il valore complessivo delle “miliardarie” per il numero di abitanti, il primato passa ad altri: Islanda prima, grazie a sei società distribuite su meno di 400 mila cittadini, seguita da Svizzera e Svezia. Se invece si rapporta il numero di aziende al territorio (mille chilometri quadrati), dominano Israele, Svizzera e Qatar.

Infine, mettendo in relazione la capitalizzazione complessiva con il Pil nazionale, vince ancora la Svizzera, dove il valore di Borsa delle società miliardarie (2.600 miliardi) rappresenta il 277% della ricchezza prodotta, quasi tre volte il Pil. Gli Stati Uniti seguono con il 233% (68.000 miliardi di capitalizzazione contro 29.200 di Pil), poi Arabia Saudita (201%), Svezia e Irlanda (entrambe sotto il 200%).

Classifica società capitalizzazione – USA davanti a tutti

Di seguito, la classifica Paese per Paese sulla base del numero di società quotate con capitalizzazione superiore al miliardo di dollari: