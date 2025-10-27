Il costo del calcio in TV: quanto spendono i tifosi e quanto incassano i club

Il costo del calcio in tv è un tema sempre più al centro del dibattito sia tra gli addetti ai lavori sia tra i tifosi e gli appassionati che ogni anno devono mettere mano al portafoglio per rinnovare l’abbonamento alle Pay-tv.
Tra sottoscrizioni a piattaforme diverse, pacchetti combinati e offerte che includono anche fibra e telefonia, il prezzo per vedere tutte le partite di campionato e coppe europee è diventato un vero e proprio investimento per i tifosi.
Ma quanto spendono davvero gli appassionati nei principali mercati europei? E, soprattutto, quanto guadagnano le leghe e i club dai diritti televisivi?
Calcio e Finanza lo ha analizzato nel nuovo video pubblicato sul canale YouTube
Quanto costa vedere il calcio in Italia e in Europa
Secondo l’analisi di Calcio e Finanza, l’Italia – sorprendentemente – non è il Paese più costoso per seguire tutto il calcio in TV.
Un abbonamento completo per vedere Serie A, Champions League ed Europa League costa circa 585 euro all’anno, combinando TIMVISION con DAZN e Prime Video e NOW di Sky.
All’estero, però, la situazione non è più favorevole:
- Spagna: il pacchetto Orange che include calcio, fibra e telefonia costa oltre 1.200 euro l’anno;
- Inghilterra: tra Sky, TNT Sports e Prime Video, i tifosi spendono circa 984 euro a stagione;
- Francia: due abbonamenti – il nuovo canale di Lega e Canal+ – per un totale di 585 euro annui;
- Germania: Sky con DAZN e Prime Video porta la spesa a 810 euro all’anno.
Considerando il potere d’acquisto e gli stipendi medi, il calcio pesa di più sui portafogli dei tifosi spagnoli (3,72% del reddito medio annuo), seguiti da inglesi (2,25%) e italiani (1,79%).
Quanto costa vedere il calcio in tv in Europa: le cifre a confronto
