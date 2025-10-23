Il nuovo cronoprogramma condiviso dal Comune di Firenze sui lavori dello stadio Franchi non ha spostato la data prevista per la conclusione del progetto, nel 2029, ma ha rimodulato le varie fasi dei lavori. Questo comporterà lo slittamento dell’apertura della curva Fiesole che quindi non sarà pronta prima del centenario della Fiorentina, come indicato in precedenza.

Un rallentamento dei lavori ufficializzato dalla sindaca del capoluogo toscano, Silvia Funaro, e condiviso con la Fiorentina. Proprio in virtù del nuovo cronoprogramma, il club viola ha diffuso una nota ufficiale sul proprio sito nel pomeriggio di giovedì.

«ACF Fiorentina, in merito alla nota di oggi del Comune di Firenze sullo Stadio Franchi, precisa che il Comune ha fornito nei giorni scorsi informazioni riguardanti l’avanzamento dei lavori ed i ritardi che sono già previsti a fine 2026 – si legge –. Il club non può che esprimere malcontento e sorpresa vista la disponibilità mostrata da sempre come, per esempio, aver lasciato libero lo stadio da fine maggio a metà settembre di quest’anno.