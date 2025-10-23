Scontri tra ultras: stop alle trasferte dei tifosi di Pisa e Verona per tre mesi

Stop alle trasferte per i tifosi del Pisa e del Verona per i prossimi tre mesi. Questa la decisione, presa direttamente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo anche il confronto e la relazione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il provvedimento arriva dopo gli scontri tra ultras pisani e veronesi del 18 ottobre a Pisa, prima della gara con l’Hellas Verona. La misura entrerà in vigore già dal 24 ottobre, per la trasferta dei toscani a San Siro per la gara contro il Milan.

Sabato scorso gli scontri sono avvenuti intorno alle 11.30, più di tre ore prima dell’inizio della partita: circa 200 ultrà del Verona, giunti senza scorta in prossimità dello stadio, sono entrati in contatto con alcune decine di tifosi del Pisa innescando violenti tafferugli, sedati solo dopo alcuni minuti dall’arrivo della polizia costretta a esplodere anche alcuni lacrimogeni per disperdere gli ultrà.

Lunedì scorso sono poi finiti agli arresti domiciliari, con la formula dell’arresto differito, cinque tifosi gialloblù. Sul terreno le forze dell’ordine hanno sequestrato un coltello, un taglierino, tubi idraulici in plastica, mazze, aste di bandiera riempite con cemento a presa rapida, passamontagna, fibbie e altri oggetti contundenti.

Dopo l’analisi dei filmati la Digos di Pisa ha inviato una dettagliata relazione all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che ieri ha sospeso il giudizio in attesa proprio del pronunciamento del ministro arrivato poi nelle scorse ore. Per la partita contro il Milan di venerdì oltre 4mila pisani hanno già acquistato il biglietto.