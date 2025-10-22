Newcastle, rinnovo segreto per Tonali: accordo al 2029 durante la squalifica

Sandro Tonali ha ancora tre stagioni complete di contratto con il Newcastle United, oltre a un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno in favore del club, grazie a un accordo riservato siglato tra il centrocampista e la società guidata dal fondo saudita PIF. Lo riporta il portale The Athletic.

Il 25enne è arrivato in Premier dal Milan nel luglio 2023 per quasi 59 milioni di euro più bonus, con un contratto fino al 2028, ma nell’ottobre successivo ha ricevuto una squalifica di 10 mesi per violazioni legate alle scommesse.

In quel momento Tonali si rivolse al club proponendo una riduzione dello stipendio durante il periodo di stop e, sebbene il Newcastle avesse accettato, la società contestualmente ha esteso il contratto di un ulteriore anno, fino al 2029. Il club dispone inoltre di un’opzione unilaterale per prolungarlo di un altro anno, il che di fatto lega Tonali al Newcastle fino al 2030.

Tonali accolse con grande disponibilità l’idea di prolungare il contratto, come forma di riconoscenza per la fiducia dimostrata nei suoi confronti durante la sospensione. Questo fa sì che il Newcastle non abbia un’urgenza immediata di blindare ulteriormente il nazionale italiano, anche se le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club europei.

Negli ultimi mesi Tonali è stato più volte accostato a un ritorno in Italia, con la Juventus indicata come principale società interessata durante l’estate, ma il Newcastle è determinato a trattenere i propri giocatori chiave.

Con il tempo, se Tonali continuerà a brillare, potrebbe meritare un adeguamento dello stipendio, ma nel breve e medio periodo il Newcastle non avrà alcuna pressione a venderlo: non solo il suo contratto ha ancora più di quattro anni di durata, ma il profitto derivante dalla cessione di Isak ha dato alla società un margine conforme alle regole di sostenibilità economica (PSR) della Premier League, eliminando la necessità di ulteriori cessioni.