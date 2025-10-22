CIES, i migliori vivai al mondo: Benfica primo, Juve-Inter al top in Serie A

Come ogni anno, anche per il 2025 l’Osservatorio calcistico del CIES ha individuato i club che hanno formato i giocatori attualmente attivi in 49 campionati di tutto il mondo, al fine di stilare una classifica delle società con i migliori settori giovanili. La top 100 è stata redatta in base a un indice di formazione che tiene conto del numero di giocatori cresciuti nel vivaio, del livello dei club in cui hanno giocato nell’ultimo anno e dei minuti disputati in partite ufficiali nello stesso periodo.

Come lo scorso anno, il Benfica si piazza al primo posto con 93 giocatori formati attivi nei 49 campionati analizzati, un livello medio dei club di impiego pari a 0,81 e una media di 2.582 minuti giocati in gare ufficiali nell’ultimo anno. Barcellona (76 giocatori, livello medio dei club 0,87 e 2.773 minuti) e River Plate (97 giocatori, livello medio 0,81 e 2.305 minuti) completano il podio dei club con i migliori settori giovanili.

La top 10 include un’altra squadra portoghese (lo Sporting Lisbona), un altro club spagnolo (il Real Madrid), due società argentine (Boca Juniors e Vélez Sarsfield), oltre agli olandesi dell’Ajax, alla Dinamo Zagabria (Croazia) e al Defensor (Uruguay). In totale, 30 Paesi sono rappresentati da almeno una squadra nella top 100: le nazioni più presenti sono l’Argentina (15 club) e il Brasile (11 club).

Migliori settori giovanili al mondo – La top 10

Di seguito, la top 10 realizzata dal CIES (con il punteggio basato sulle indicazioni di cui sopra):

Benfica – 105,1 punti Barcellona – 98,7 punti River Plate – 98,3 punti Ajax – 97,6 punti Boca Juniors – 95 punti Sporting Lisbona – 83,4 punti Dinamo Zagabria – 77,9 punti Defensor – 77 punti Real Madrid – 74,8 punti Velez Sarsfield – 73,8 punti

Migliori settori giovanili al mondo – Le italiane

Guardando solamente ai club italiani, sono solo tre quelli presenti nella graduatoria. La Juventus si trova all’87° posto con una valutazione di 35 data da 32 calciatori che hanno giocato 2.483 minuti nei 49 campionati analizzati. Segue l’Inter, all’88° posto e sempre a quota 35, con 29 giocatori e 2.710 minuti disputati.

Chiude la classifica – per quanto riguarda i club di Serie A – l’Atalanta, che si piazza al 93° posto con 25 calciatori nei campionati considerati, i quali hanno giocato un totale di 2.885 minuti.