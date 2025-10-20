Madrid, grana residenti per il Real: stop ai parcheggi al Bernabeu

Il Real Madrid e il Comune della capitale spagnola dovranno continuare a litigare per poter realizzare i due parcheggi — uno sul Paseo de la Castellana e l’altro in Calle Padre Damián — che il municipio aveva assegnato al club presieduto da Florentino Perez, autore del progetto.

In una prima istanza, il Tribunale di Madrid aveva già accolto il ricorso presentato dai residenti del quartiere in cui si trova lo stadio Santiago Bernabeu. Il Comune aveva poi impugnato la sentenza dinanzi al Tribunale Superiore di Giustizia di Madrid (TSJM) che, nella decisione resa nota oggi, torna a dare ragione ai residenti.

Il TSJM ritiene, secondo quanto riportato da El Confidencial, che il Comune di Madrid «non sia riuscito a dimostrare, nel presente procedimento, che la costruzione di due parcheggi — dei quali uno prevede una connessione diretta con il parcheggio dello Stadio Bernabéu — risponda a una finalità di interesse pubblico e generale, conforme alla pianificazione urbanistica e, in particolare, al Piano Speciale».

La “Associazione dei Residenti Danneggiati dal Bernabéu” ottiene così una nuova vittoria, anche se la sentenza ammette un possibile ricorso per cassazione presso il Tribunale Supremo. Per il Real Madrid, che è tuttora coinvolto anche nel contenzioso relativo all’eccesso di rumore che ha costretto il club a sospendere tutti i concerti previsti, questo progetto è fondamentale per dotare lo stadio di un’infrastruttura che renda possibile il nuovo modello di Bernabéu polifunzionale, capace di ospitare sia concerti che diversi eventi sportivi oltre alle partite della squadra di Xabi Alonso.