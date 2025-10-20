La Juventus blinda la classifica social, ma sul campo Leao porta in vetta i rossoneri

Il convulso finale di Milan-Fiorentina è diventato immediatamente un caso sui social, oscurando persino la doppietta decisiva di Leão. Al centro del dibattito, con tifosi rossoneri e viola schierati su fronti opposti, il rigore assegnato per il contatto tra Parisi e Santiago Gimenez. Nonostante la decisione arbitrale sia stata confermata, l’atteggiamento del messicano, giudicato plateale, è stato l’argomento principale della contesa online. L’attaccante è stato duramente criticato anche dai tifosi rossoneri. Le forti dichiarazioni del Direttore Sportivo viola, Daniele Pradè, che ha parlato di “arbitraggio grottesco”, hanno acceso ulteriormente la discussione, trasformando il fallo da rigore in un dibattito sull’eccessiva simulazione nel calcio con migliaia di immagini del tocco di parisi condivise online che hanno amplificato la rabbia dei tifosi viola per una sconfitta ritenuta ingiusta.

Le performance di Orsolini sono la vera storia di questo avvio di Serie A e stanno dominando le conversazioni social ben oltre la piazza bolognese. L’esterno ha messo a segno il suo quinto gol stagionale, il quarto consecutivo, siglando il raddoppio decisivo contro il Cagliari che proietta il Bologna al quinto posto, scavalcando la Juventus. Orsolini, diventato l’attuale capocannoniere del campionato, non aveva mai avuto un impatto realizzativo così decisivo. Sui social i tifosi sono estasiati, ma non solo, l’entusiasmo per le performance del calciatore è stato condiviso anche dai fantallenatori. Sui social, la sua fantamedia è diventata un trend topic, trasformando l’attaccante rossoblù nell’oggetto del desiderio e nel vanto per chi lo ha acquistato inaspettatamente all’asta.