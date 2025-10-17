Ranking FIFA: Spagna al primo posto, l'Italia guadagna una posizione

E’ stato pubblicato nella giornata odierna l’aggiornamento del ranking FIFA, la graduatoria che mette in fila le Nazionali di tutto il mondo sulla base dei risultati ottenuti sul campo. Una classifica che vede la Spagna al primo posto, un piazzamento consolidato anche dalle ultime vittorie ottenute nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

La seconda piazza è stata conquistata invece dall’Argentina, che grazie ai due successi con Porto Rico e Venezuela ha scavalcato la Francia, fermata da un pareggio con l’Islanda e ora terza. La top 5 è chiusa da Inghilterra e Portogallo, che mantengono attualmente la quarta e la quinta posizione nel ranking.

Aggiornamento positivo per l’Italia, che balza dal decimo al nono posto in classifica grazie ai punti conquistati con i successi su Estonia (3-1) e Israele (3-0). Gli Azzurri hanno raggiunto quota 1717,15 punti e precedono la Germania, salita invece al nono posto. Esce dalla top 10 la Croazia, che perde due posizioni e si ritrova all’11° posto.

Ranking FIFA ottobre – La classifica aggiornata

Di seguito, la classifica con i primi 15 posti del ranking FIFA, aggiornata al 17 ottobre: