Serie B, la sfida Palermo-Modena in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Lo Stadio Renzo Barbera sarà teatro dell’8ª giornata di Serie BKT, quando domenica 19 ottobre alle 15:00 il Palermo ospiterà il Modena in una sfida che sarà visibile in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e disponibile anche in modalità gratuita, senza bisogno di registrarsi.

Sarà una partita ad alta tensione tra due squadre ai vertici della classifica: il Modena di mister Andrea Sottil guida il campionato con 17 punti, mentre il Palermo di Filippo Inzaghi, secondo con 15 punti, punta al sorpasso davanti al pubblico di casa. Entrambe le squadre arrivano alla sfida determinate a consolidare la propria posizione, rendendo il match ancora più decisivo per la corsa alla vetta.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Palermo Modena in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)

l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€

il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.