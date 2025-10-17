Nazionale, due giorni di stage a febbraio: serve l'ok della Lega Serie A

Raggiunto l’obiettivo minimo dei playoff, Gennaro Gattuso guarda alle prossime due partite di qualificazione da giocarsi a novembre con la volontà di arrivare al meglio possibile a marzo per affrontare due sfide decisive che dovranno portare la Nazionale a disputare i Mondiali in USA, Messico e Canada.

Dall’altra parte, come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, la FIGC, come dichiarato dal presidente Gabriele Gravina, sta organizzando con il benestare dei club uno stage a inizio febbraio. Si ragiona per un ritrovo a Coverciano di due giorni, il 9 e il 10, un mese e mezzo prima dei playoff. Una proposta che sembra aver trovato ampia apertura da parte delle società di Serie A e che sembra attendere solamente l’ufficialità nelle prossime settimane.

Un’altra idea è quella di alcune modifiche sul calendario di Serie A, anche se Gravina ha confermato come lo spostamento dell’intera giornata di fine marzo sia una ricostruzione «fantasiosa». Si ragiona, invece, su un numero maggiore di anticipi per il 30° turno da programmare tra il venerdì 20 e sabato 21 marzo. Ma in primis si punta a ottenere il sì per lo stage così da non separare troppo Gattuso dai calciatori per una pausa che sarebbe lunga ben 116 giorni, quattro mesi e mezzo, fra l’inizio dei playoff e l’ultima sfida del girone contro la Norvegia. Lo stage, se fossero confermate le date, ridurrebbe questo lasso di tempo a 84 giorni (due mesi e mezzo).

Uno ostacolo a questo piano è rappresentato dalle partite per i quarti di finale di Coppa Italia, che si dovrebbero disputare spalmate fra il 4 e l’11 febbraio, ma sul tavolo del confronto FIGC-Lega c’è anche questo tema, tanto che il presidente Gravina si è detto fiducioso di trovare un accordo: «Mi sembra che ci sia apertura a parlarne. Prima, però, ci sono le due ultime partite del girone».