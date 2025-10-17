Inter, Ausilio: «Oaktree fondo solido e strutturato. Non vado in Arabia»

«Mai sentiti e mai offerto». Si apre con una battuta sull’indiscrezione Neymar l’intervista che il Ds dell’Inter Piero Ausilio ha rilasciato a Il Corriere dello Sport. Parlando della figura del Direttore sportivo, Ausilio ha detto che «per come la vedo io il direttore sportivo è una figura centrale, se parliamo di operatività».

Commentando i proprietari che lo hanno “accompagnato” durante la sua carriera in nerazzurro, Ausilio ha detto che: «Moratti è passionale, Thohir visionario e coraggioso, Zhang, Steven intendo, innovatore. Oaktree? Solido e strutturato». Su Marotta, Ausilio lo definisce «perfetto per chi, come me, vuole fare soltanto il proprio mestiere. Sulla parte tecnica lascia tanta autonomia».

Parlando di possibili “sliding doors” della sua carriera, il Ds dell’Inter ha detto che con la Roma «in passato ci fu un abboccamento. Sono rimasto all’Inter dove nei primi anni avevo avuto la fortuna di vedere gente come Milito, Zanetti, Eto’o, Ronaldo il fenomeno».

In chiusura, una battuta sull’offerta ricevuta dall’Arabia Saudita: «C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui. Offerta irrinunciabile? Tutto è rinunciabile».