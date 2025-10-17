Inter, da lunedì al via la vendita dei biglietti per il derby contro il Milan

La stagione dell’Inter è entrata nel vivo e tra i prossimi appuntamenti in calendario spicca il derby di Milano, in programma a San Siro domenica 23 novembre alle 20:45. Il club nerazzurro ha annunciato oggi che nei prossimi giorni partirà ufficialmente la vendita dei biglietti.

La vendita dei tagliandi di Inter-Milan prenderà il via lunedì 20 ottobre, esclusivamente online su inter.it/tickets. Per accedere alle fasi di vendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty del Club, ed avere associato correttamente la propria tessera Siamo Noi o socio Inter Club al proprio profilo su Inter.it.

Biglietti Inter Milan, la vendita riservata agli abbonati del secondo anello blu

Dalle ore 12 di lunedì 20 ottobre, i soli abbonati Serie A Enilive 25-26 di secondo anello blu potranno acquistare un biglietto per sé stessi scegliendo tra uno qualsiasi dei posti disponibili. L’esclusiva terminerà alla mezzanotte dello stesso giorno. L’abbonamento di secondo anello blu non include il Derby e che viene riservata agli abbonati di questa tipologia una finestra di vendita prioritaria a condizioni agevolate. In questa fase non è necessario essere iscritti al programma INTERISTA.