Alcione Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Alcione Inter Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la decima giornata del girone A di Serie C. La sfida con l’Alcione è in programma per domenica 17 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.
Alcione Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Alcione Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Alcione-Inter Under 23, la programmazione di Sky per la Serie C, relativa alla decima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
VENERDÌ 17 OTTOBRE
Ore 20.30
- ALCIONE MILANO-INTER U23
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- TORRES-FORLÌ
Sky Sport 252 e NOW
- NOVARA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport 253 e NOW
SABATO 18 OTTOBRE
Ore 14.30
- LIVORNO-SAMBENEDETTESE
Sky Sport 251 e NOW
- CROTONE-MONOPOLI
Sky Sport 252 e NOW
- CASARANO-FOGGIA
Sky Sport 253 e NOW
- SORRENTO-COSENZA
Sky Sport 254 e NOW
- TRIESTINA-PERGOLETTESE
Sky Sport 255 e NOW
- RENATE-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.30
- OSPITALETTO FRANCIACORTA-CITTADELLA
Sky Sport 252 e NOW
- GUBBIO-GUIDONIA MONTECELIO
Sky Sport 253 e NOW
- LATINA-GIUGLIANO
Sky Sport 254 e NOW
- PAINESE-BRA
Sky Sport 255 e NOW
DOMENICA 19 OTTOBRE
Ore 12.30
- CAMPOBASSO-TERNANA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
- CASERTANA-SIRACUSA
Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW
Ore 14.30
- CATANIA-SALERNITANA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
- BENEVENTO-POTENZA
Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
- RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN
Sky Sport 253 e NOW
- L.R. VICENZA-ALBINOLEFFE
Sky Sport 254 e NOW
- RAVENNA-AREZZO
Sky Sport 255 e NOW
- ATALANTA U23-TRAPANI
Sky Sport 256 e NOW
Ore 17.3o
- PINETO-PERUGIA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- AUDACE CERIGNOLA-CAVESE
Sky Sport 253 e NOW
- VIRTUS VERONA-PRO PATRIA
Sky Sport 254 e NOW
- PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO
Sky Sport 255 e NOW
- LUMEZZANE-TRENTO
Sky Sport 256 e NOW
Ore 20.30
- LECCO-UNION BRESCIA
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO
Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
Ore 20.30
- CARPI-ASCOLI
Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
- PONTEDERA-VIS PESARO
Sky Sport 253 e NOW