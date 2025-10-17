Alcione Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I giovani bianconeri di Stefano Vecchi sono pronti ad affrontare la decima giornata del girone A di Serie C.

Di
Redazione
Altre notizie
Il calcio in TV
vecchi
Stefano Vecchi (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Alcione Inter Under 23 in streaming gratis.

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la decima giornata del girone A di Serie C. La sfida con l’Alcione è in programma per domenica 17 ottobre 2025, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.30.

Alcione Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è iniziata. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW, che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Alcione Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Alcione-Inter Under 23, la programmazione di Sky per la Serie C, relativa alla decima giornata, non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

VENERDÌ 17 OTTOBRE

Ore 20.30

  • ALCIONE MILANO-INTER U23
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • TORRES-FORLÌ
    Sky Sport 252 e NOW
  • NOVARA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
    Sky Sport 253 e NOW

SABATO 18 OTTOBRE

Ore 14.30

  • LIVORNO-SAMBENEDETTESE
    Sky Sport 251 e NOW
  • CROTONE-MONOPOLI
    Sky Sport 252 e NOW
  • CASARANO-FOGGIA
    Sky Sport 253 e NOW
  • SORRENTO-COSENZA
    Sky Sport 254 e NOW
  • TRIESTINA-PERGOLETTESE
    Sky Sport 255 e NOW
  • RENATE-DOLOMITI BELLUNESI
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.30

  • OSPITALETTO FRANCIACORTA-CITTADELLA
    Sky Sport 252 e NOW
  • GUBBIO-GUIDONIA MONTECELIO
    Sky Sport 253 e NOW
  • LATINA-GIUGLIANO
    Sky Sport 254 e NOW
  • PAINESE-BRA
    Sky Sport 255 e NOW

DOMENICA 19 OTTOBRE

Ore 12.30

  • CAMPOBASSO-TERNANA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 258 e NOW
  • CASERTANA-SIRACUSA
    Sky Sport Mix, Sky Sport 257 e NOW

Ore 14.30

  • CATANIA-SALERNITANA
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
  • BENEVENTO-POTENZA
    Sky Sport Max, Sky Sport 252 e NOW
  • RIMINI-JUVENTUS NEXT GEN
    Sky Sport 253 e NOW
  • L.R. VICENZA-ALBINOLEFFE
    Sky Sport 254 e NOW
  • RAVENNA-AREZZO
    Sky Sport 255 e NOW
  • ATALANTA U23-TRAPANI
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 17.3o

  • PINETO-PERUGIA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • AUDACE CERIGNOLA-CAVESE
    Sky Sport 253 e NOW
  • VIRTUS VERONA-PRO PATRIA
    Sky Sport 254 e NOW
  • PRO VERCELLI-GIANA ERMINIO
    Sky Sport 255 e NOW
  • LUMEZZANE-TRENTO
    Sky Sport 256 e NOW

Ore 20.30

  • LECCO-UNION BRESCIA
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • TEAM ALTAMURA-AZ PICERNO
    Sky Sport Mix, Sky Sport 253 e NOW

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

Ore 20.30

  • CARPI-ASCOLI
    Sky Sport Arena, Sky Sport 252 e NOW
  • PONTEDERA-VIS PESARO
    Sky Sport 253 e NOW

La Formula 1 e la MotoGP, le coppe europee UEFA, l’NBA e tutto il grande tennis ATP e WTA Tour. Tutto questo è NOW. Clicca qui per scoprire di più.