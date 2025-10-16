La squadra di telecronisti DAZN si allarga: Marinozzi nuovo innesto

Una nuova voce si unisce al racconto del calcio su DAZN, quella di Andrea Marinozzi. Giornalista sportivo, fino alla passata stagione una delle voci di Sky Sport, a partire dal 2025/26 Marinozzi entra a tutti gli effetti nella squadra di telecronisti della piattaforma.

Marinozzi è uno dei volti più noti della storia recente delle telecronache calcistiche italiane, che in oltre sedici anni di carriera ha raccontato momenti iconici del calcio europeo e azzurro, su tutti il trionfo dell’Atalanta nella finale di Europa League di Dublino.

Il suo debutto su DAZN è atteso per questo sabato come opinionista all’interno di “VAMOS! – Il Sabato della Serie A”, lo show in onda dalle 17:00 a mezzanotte – condotto da Marco Russo e Barbara Cirillo, con la presenza fissa del “Profeta” Hernanes, Emanuele Giaccherini, Ciro Ferrara e il digital creator ManuAle del Calcio – che accende il weekend calcistico e accompagna i tifosi tra emozioni, collegamenti e storie di campo.

Dopo il debutto da opinionista, Marinozzi si prepara anche a esordire alla telecronaca su DAZN nel corso della stagione di Serie A Enilive, arricchendo il racconto delle partite con la sua inconfondibile cifra stilistica.

«Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di DAZN, una realtà giovane e innovativa che parla la mia stessa lingua: c’è entusiasmo, cura e voglia di migliorarsi ogni giorno. Condividiamo la stessa passione per il calcio e il desiderio di raccontarlo con autenticità e coinvolgimento. Quando trovi tutto questo, capisci che è il posto giusto per portare la tua voce. Sarà una bellissima emozione», ha commentato Andrea Marinozzi.