La Lazio cambia proposta sul Flaminio: chiederà l’area in diritto di superficie

Nel dossier di candidatura per EURO 2032 compare anche lo stadio Flaminio. L’impianto – scrive La Repubblica – è incluso nel progetto, ma solo come possibile campo di allenamento, a patto che torni effettivamente utilizzabile. Il futuro del Flaminio, dunque, resta avvolto nell’incertezza.

Dal Campidoglio fanno capire che la prossima mossa spetta a Claudio Lotito. Tocca infatti al presidente della Lazio chiarire quale percorso intenda intraprendere per il rilancio dello stadio. L’unico tassello mancante, per avviare il tavolo di lavoro con il Comune, è un documento che definisca la natura dei rapporti tra la società biancoceleste e l’amministrazione.

In un primo momento Lotito sembrava orientato verso una convenzione, cioè una sorta di affitto delle aree. Ma di recente avrebbe cambiato strategia, chiedendo di ottenere lo stadio in diritto di superficie, una formula che di fatto trasferirebbe al Comune la maggior parte degli oneri economici e gestionali.

La situazione, di conseguenza, si è fatta più complessa. Al Campidoglio si resta in attesa di capire quali saranno le prossime mosse del patron biancoceleste e senatore di Forza Italia, da cui dipende il futuro dell’impianto.