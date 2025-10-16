Juve, decisa la data per i ricorsi al TAR contro i rilievi della Consob sui bilanci

E’ stata decisa la data dell’udienza per i ricorsi al TAR del Lazio presentati dalla Juventus contro i rilievi sui bilanci da parte della Consob per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. Lo ha annunciato lo stesso club bianconero all’interno del fascicolo sul bilancio chiuso al 30 giugno 2025 con un rosso di 58 milioni di euro, spiegando che è stata stabilita la trattazione congiunta dei due ricorsi.

I rilievi sui conti dei tre esercizi in questione riguardano le ormai note manovre stipendi (prima e seconda manovra) e le cosiddette “operazioni incrociate”. A tal proposito, la Juventus scrive che in data 16 dicembre 2022 «ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso la Delibera Consob n. 22482/2022, adottata in data 19 ottobre 2022, e la richiesta effettuata da Consob ai sensi dell’art. 114 TUF nei confronti del Gruppo in pari data».

«Con decreto n. 1887/2025 del 23 aprile 2025, il TAR del Lazio ha fissato la prima udienza al 30 giugno 2026», si legge sul bilancio della Juventus. Stesso discorso per quanto riguarda il ricorso davanti al TAR del Lazio contro la Delibera Consob n. 22858/2023 e la richiesta ex art. 114 del TUF del 25 ottobre 2023.

«In data 22 dicembre 2023, Juventus ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso la Delibera Consob n. 22858/2023, adottata in data 25 ottobre 2023, e la richiesta effettuata da Consob ai sensi dell’art. 114 TUF nei confronti del Gruppo in pari data», scrive il club bianconero.

Con un decreto del 21 marzo 2025, il TAR del Lazio ha fissato la prima udienza per il 10 giugno 2025. Successivamente, con un’istanza presentata il 1° aprile 2025 — a cui Consob ha aderito con una propria nota del 15 aprile — la Juve ha chiesto di cancellare la causa dal ruolo, oppure di rinviare la trattazione a data da definirsi. La richiesta si basa, tra l’altro, sul fatto che è ancora pendente il ricorso n. 16714 del 2022, riguardante l’impugnazione della Delibera Consob n. 22482/2022, strettamente collegata al secondo procedimento.

Alla luce di questa richiesta, il Tribunale: