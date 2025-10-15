«In merito alla realizzazione dello stadio della Roma nell’area di Pietralata, si è svolta oggi in Campidoglio – coordinata dal Direttore generale Albino Ruberti – una riunione con assessori e tecnici dei Dipartimenti Urbanistica, Mobilità, Lavori Pubblici e Patrimonio di Roma Capitale e i rappresentanti della società giallorossa per fare un punto coordinato in vista degli ultimi passaggi amministrativi».

Con questa nota, il Comune di Roma ha fornito un aggiornamento sul fronte nuovo stadio. «L’incontro, durato un’ora e mezza, ha confermato l’obiettivo condiviso di arrivare entro la fine dell’anno alla consegna del progetto definitivo dello stadio», prosegue il comunicato dell’amministrazione cittadina.

«L’iter amministrativo che ne seguirà consentirà di rispettare le scadenze UEFA che fissano per la fine del mese di luglio 2026 il termine dei processi autorizzativi per la candidatura dell’impianto ad ospitare incontri degli Europei di calcio 2032», ha concluso il Comune di Roma.