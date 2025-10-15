Infantino: «La FIFA aiuterà a ricostruire le strutture calcistiche di Gaza»

Sulla scorta dell’accordo di pace tra Israele e Hamas per Gaza, firmato lunedì a Sharm el-Sheikh (in Egitto), il presidente della FIFA Gianni Infantino ha promesso il sostegno del massimo organo del calcio mondiale per ricostruire le infrastrutture calcistiche di Gaza nell’ambito degli sforzi di ricostruzione postbellica.

«È molto importante per la FIFA essere qui per sostenere, aiutare, assistere e fare in modo che questo processo di pace arrivi a compimento», ha dichiarato Infantino dopo la firma di un documento che definisce i piani per la stabilità regionale e la ricostruzione, come riportato dall’agenzia di stampa Reuters. Inoltre, il presidente della FIFA ha annunciato che l’organizzazione contribuirà a far rinascere il calcio a Gaza e nei territori palestinesi più ampi, con la ricostruzione delle strutture distrutte e con la creazione di un fondo destinato a finanziare nuovi campi e programmi giovanili.

«Il ruolo del calcio deve essere quello di sostenere, unire e dare speranza – ha continuato Infantino –. Aiuteremo a ricostruire tutte le strutture calcistiche di Gaza, a rilanciare il calcio insieme alla Federazione palestinese (PFA) e a creare opportunità per i bambini attraverso il gioco». In conclusione il presidente della FIFA ha inoltre annunciato che l’organizzazione contribuirà con mini-campi e “FIFA Arenas” e inviterà altri partner a unirsi all’iniziativa, sottolineando che «il calcio porta speranza ai bambini, ed è qualcosa di estremamente importante».