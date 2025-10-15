Inter, il mercato a bilancio: da Esposito a Sucic e Luis Henrique, le cifre ufficiali degli acquisti

Dalle pieghe del fascicolo di bilancio dell’Inter – esercizio chiuso con un utile di 35 milioni di euro – emergono alcuni dettagli interessanti a proposito delle operazioni di mercato finalizzate dal club nerazzurro, sia per quanto riguarda la stagione 2024/25 che alcune operazioni nell’annata 2025/26.

«Nel corso delle sessioni di calciomercato della stagione sportiva 2024/2025 sono stati effettuati investimenti in diritti per prestazioni di calciatori pari a complessivi Euro 82,8 milioni e cessioni per corrispettivi complessivi pari ad Euro 15,4 milioni, generando plusvalenze nette per Euro 14,4 milioni», spiega il club nerazzurro nel bilancio.

Inter costo giocatori 2025, le cifre degli acquisti

In particolare, le seguenti sono le cifre ufficializzate dal club nerazzurro:

Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia: 22,8 milioni di euro;

dall’Olympique Marsiglia: 22,8 milioni di euro; Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria: 14,6 milioni di euro;

dalla Dinamo Zagabria: 14,6 milioni di euro; Josep Martinez dal Genoa: 14,0 milioni di euro;

dal Genoa: 14,0 milioni di euro; Nicola Zalewski dalla Roma: 6,7 milioni di euro;

dalla Roma: 6,7 milioni di euro; Tomas Palacios dall’Independiente Rivadavia: 6,4 milioni di euro;

dall’Independiente Rivadavia: 6,4 milioni di euro; Mehdi Taremi da svincolato: 2,4 milioni di euro;

da svincolato: 2,4 milioni di euro; Piotr Zielinski da svincolato: 2,1 milioni di euro;

da svincolato: 2,1 milioni di euro; Luka Topalovic dall’NK Domzale: 1,7 milioni di euro;

Inoltre, la società sottolinea anche come siano aumentati i costi storici (legati probabilmente a bonus e oneri accessori) tra gli altri per Carlos Augusto (2 milioni di euro), Pavard (1,5 milioni di euro), Frattesi (1 milione di euro), Asslani (325mila euro), Bisseck (552mila euro) e anche per Francesco Pio Esposito: il costo storico di quest’ultimo, entrato nella rosa nerazzurra per il Mondiale per Club dopo il prestito con lo Spezia e ora componente fisso della squadra di Chivu, è aumentato di 675mila euro, salendo così a complessivi 1,45 milioni di euro.

Inter costo giocatori 2023 2024, le cifre delle cessioni

Per quanto riguarda il mercato in uscita, l’Inter ha realizzato plusvalenze per 14,3 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 65,8 milioni di euro al 30 giugno 2024. Le principali operazione:

Martin Satriano al Lens per 4,7 milioni di euro: plusvalenza di 3,9 milioni;

al Lens per 4,7 milioni di euro: plusvalenza di 3,9 milioni; Gaetano Oristanio al Venezia per 4,0 milioni di euro: plusvalenza di 3,5 milioni;

al Venezia per 4,0 milioni di euro: plusvalenza di 3,5 milioni; Lucien Agoumé al Siviglia per 4,3 milioni di euro: plusvalenza di 3,2 milioni;

al Siviglia per 4,3 milioni di euro: plusvalenza di 3,2 milioni; Mattia Zanotti al Lugano per 1,9 milioni di euro: plusvalenza di 1,8 milioni;

al Lugano per 1,9 milioni di euro: plusvalenza di 1,8 milioni; Filip Stankovic al Venezia per 1,5 milioni di euro: plusvalenza di 1,37 milioni di euro.

Inoltre, nel corso del 2024/25 l’Inter ha incassato 3 milioni per i prestiti di Martin Satriano, Valentin Carboni, Francesco Pio Esposito e Tajon Buchanan.

Inter costo giocatori 2025, le operazioni nella stagione 2025/26

Per quanto riguarda la stagione 2025/26, queste sono state le operazioni concluse in estate dall’Inter (senza tuttavia avere ancora ufficializzato le cifre):

acquisto a titolo definitivo delle prestazioni professionali dei calciatori Ange-Yoan Laurent Bonny dal Parma, Andy Alune Diouf dal R.C. Lens e Richi Agbonifo dal Hellas Verona;

acquisto a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Manuel Obafemi Akanji dal Manchester City; l’accordo valido per la stagione sportiva 2025/2026 prevede per il Gruppo il diritto di acquisto definitivo da esercitare entro il termine della stagione sportiva 2025/2026;

cessione a titolo definitivo delle prestazioni professionali dei calciatori Nicola Zalewski all’Atalanta, Tajon Buchanan al Villareal, Martín Satriano al R.C. Lens e Mehdi Taremi all’Olympiacos;

cessione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Sebastiano Esposito al Cagliari; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2025/2026, prevede l’obbligo da parte del Cagliari di acquistare il calciatore a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni;

cessione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali dei calciatori Valentin Carboni al Genoa e Giacomo De Pieri alla Juve Stabia;

cessione a titolo temporanea delle prestazioni professionali del calciatore Franco Carboni all’Empoli; l’accordo, valido per la stagione sportiva 2025/2026, prevede l’obbligo da parte dell’Empoli di acquistare il calciatore a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni;

cessione a titolo definitivo delle prestazioni professionali del calciatore Aleksandar Stanković al Club Brugge; l’accordo prevede che il Gruppo possa in futuro esercitare il diritto di recompra;

cessione a titolo temporaneo delle prestazioni professionali dei calciatori Benjamin Pavard al Marsiglia e di Kristjan Asllani al Torino; tali accordi, validi per la stagione sportiva 2025/2026, prevedono il diritto di acquisto a titolo definitivo rispettivamente per il Marsiglia e il Torino entro il termine della stagione sportiva 2025/2026.

In particolare, per quanto riguarda Pavard, il club nerazzurro ha già dato una indicazione di quella che potrebbe essere la cifra legata al riscatto. Nella stagione 2024/25, infatti, la società ha scelto di effettuare una svalutazione del valore netto contabile del calciatore francese per complessivi 3,5 milioni di euro “a seguito della cessione a titolo definitivo o temporaneo con opzione di riscatto già determinata ad un valore inferiore rispetto al valore netto contabile dell’asset”. Pavard, in questo modo, al 30 giugno 2025 aveva un valore netto pari a 17 milioni, che scenderà a circa 11,3 milioni di euro al 30 giugno 2026, data entro cui dovrà avvenire il riscatto da parte del Marsiglia.

Per quanto riguarda invece un’altra operazione in uscita chiusa ufficialmente nella stagione 2025/26, quella legata alla scelta di non far scattare la recompra per Giovanni Fabbian dal Bologna, l’Inter tra i risconti attivi presenta già la voce legata alla plusvalenza che potrà inserire nel bilancio al 30 giugno 2026, pari a 4,1 milioni di euro.