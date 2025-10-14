Capo Verde nella storia: è il secondo Paese più piccolo a qualificarsi ai Mondiali

Capo Verde ai Mondiali. Un risultato storico per il piccolo arcipelago africano che, grazie alla vittoria contro Eswatini, si regala il primato del girone di qualificazione e il conseguente pass per i Mondiali 2026 che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Si tratta della sesta selezione africana qualificata da questo turno di qualificazioni (Algeria, Egitto, Ghana, Marocco e Tunisia), ma Capo Verde è la seconda nazione più piccola di sempre a partecipare a un’edizione del Mondiale. Il record è detenuto dall’Islanda che compì tale impresa nel 2018, quando le partecipanti alla rassegna iridata erano solamente 32 e non 48 come la prossima edizione. Ora si attendono la partite odierne e quelle della pausa di novembre (che metteranno fine alle qualificazioni UEFA), senza dimenticare gli spareggi.

Squadre qualificate Mondiali 2026 – L’elenco completo

Ecco di seguito l’elenco delle nazionali qualificate ai Mondiali 2026:

Nazionali ospitanti:

USA

Messico

Canada

Nazionali qualificate: