Italia, battere Israele vale i playoff: le possibili avversarie verso i Mondiali

Questa sera torna in campo l’Italia di Gennaro Gattuso. E dopo la netta vittoria della Norvegia contro Israele ha ridotto le già scarse possibilità della Nazionale di conquistare il primo posto del girone di qualificazione per i Mondiali, l’unico che garantisce il pass immediato per partecipare al torneo iridato 2026 che si terrà in USA, Messico e Canada.

Italia che quindi dovrà passare molto probabilmente, per la terza volta consecutiva, dai playoff, anche se prima va conclusa la pratica con una vittoria con Israele, concorrente diretta e dietro di tre punti con una partita in più. Il destino, almeno per il secondo posto del girone, è pienamente nelle mani di Donnarumma e compagni che cercano conferme dopo le tre vittorie consecutive dall’inizio della gestione Gattuso per poi concentrarsi sulle partite decisive di marzo 2026.

In vista dei playoff si inizia a delinearsi il quadro delle nazionali che parteciperanno alle partite di spareggio per decretare le ultime quattro selezioni europee che parteciperanno ai Mondiali. Le possibili avversarie dell’Italia saranno decretate dalla classifica dei gironi con le seconde di ogni raggruppamento che saranno divise in fasce. A queste si aggiungono le quattro migliori piazzate della Nations League, indipendentemente dalla Lega a cui hanno partecipato.

Playoff Italia Mondiali – La situazione dei 12 gironi europei

Guardando alla situazione attuale dei 12 gironi di qualificazioni, con ancora una due giorni di partite da giocarsi e altre due giornate a novembre, nove di questi sono vicine a una definizione delle vincitrici, compreso purtroppo quello I in cui c’è l’Italia:

Svizzera (B)

(B) Francia (D)

(D) Spagna (E)

(E) Portogallo (F)

(F) Olanda (G)

(G) Austria (H)

(H) Norvegia (I)

(I) Inghilterra (K)

(K) Croazia (L)

Più combattuta la situazione per il primo posto negli altri tre gironi. Nel gruppo A, la Germania è la super favorita in virtù della vittoria in trasferta ieri in Nord Irlanda. Nel C, i favori vanno alla Danimarca che, a pari punti con la Scozia, ne ha altri tre abbastanza sicuri con la Bielorussia e andrà all’ultima a Glasgow in vantaggio nella differenza gol: potrebbe permettersi di perdere. Infine, più imprevedibile la situazione nel girone J dove, però, il Belgio, tra Kazakistan e Liechtenstein, può considerarsi a 17 punti: non sarà facile superarlo per la Nord Macedonia, con il Galles che è più indietro dopo aver perso in casa contro i belgi.

Disegnato il quadro complessivo delle prime, ora tocca alle seconde, che saranno come detto le possibili avversarie dell’Italia per un posto nei Mondiali 2026.

Girone A: la Slovacchia deve tenere il vantaggio ottenuto sull’ Irlanda del Nord

deve tenere il vantaggio ottenuto sull’ Girone B: la vittoria del Kosovo contro la Svezia ha rilanciato le quote dei kosovari

contro la ha rilanciato le quote dei kosovari Girone C: Scozia a meno di ribaltoni con la Danimarca

a meno di ribaltoni con la Girone D: Ucraina davanti in attesa della sfida di ritorno in casa contro l’ Islanda

davanti in attesa della sfida di ritorno in casa contro l’ Girone E: Turchia in vantaggio sulla Georgia e scontro diretto in casa per gli uomini di Montella

in vantaggio sulla e scontro diretto in casa per gli uomini di Montella Girone F: Ungheria un passo avanti rispetto all’ Armenia .

un passo avanti rispetto all’ . Girone G: Polonia a meno di crolli improvvisi da parte di Lewandowski e compagni

a meno di crolli improvvisi da parte di Lewandowski e compagni Girone H: Bosnia avanti, ma il successo della Romania sull’Austria ha riacceso le loro speranze

avanti, ma il successo della sull’Austria ha riacceso le loro speranze Girone I: Italia o Israele con Azzurri favoriti

o con Azzurri favoriti Girone J: Macedonia del Nord in vantaggio sul Galles

in vantaggio sul Girone K: Albania in netto vantaggio sulla Serbia dopo la vittoria in trasferta

in netto vantaggio sulla dopo la vittoria in trasferta Girone L: Repubblica Ceca in leggero vantaggio sulle Faroe, ma la sconfitta nello scontro diretto ha rimescolato le carte

Playoff Italia Mondiali – Le quattro ripescate dalla Nations League e le fasce per gli spareggi

Come detto, poi, gli ultimi quattro posti per gli spareggi sono decisi dalla graduatoria finale della UEFA Nations League 2024/25 tra le 12 seconde e le 4 migliori vincenti a patto, ovviamente, che non abbiamo già raggiunto la qualificazione diretta o che non siano arrivate fra le seconde del proprio girone. Al momento, queste sono Galles, Romania, Svezia e Moldavia (a patto che le condizioni poste per la corsa al secondo posto dei gironi vengano rispettate come illustrate in precedenza).

Queste 16 squadre saranno poi divise in quattro fasce per il sorteggio del 21 novembre: le prime tre ordinate per ranking FIFA, nell’ultima invece saranno inserite le piazzate della Nations League. In base a quanto detto finora, le fasce sono le seguenti:

Prima fascia: Italia , Turchia, Ucraina, Polonia

, Turchia, Ucraina, Polonia Seconda fascia: Scozia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia

Terza fascia: Albania, Nord Macedonia, Bosnia, Kosovo

Quarta fascia: Galles, Romania, Svezia e Moldavia

Verranno definiti così quattro percorsi differenti e ognuno avrà semifinali e finale, tutte in gara secca. Le semifinali saranno fra le squadre di prima e quarta fascia e tra quelle di seconda e terza. Tutte in campo il 26 marzo. Si giocherà in casa della formazione posizionata nella fascia maggiore. Le vincenti di queste sfide si troveranno di fronte il 31 marzo per la finale che mette in palio il pass per il Mondiali. La selezione padrone di casa sarà definita tramite il sorteggio.

Ma come detto, la situazione è in completa evoluzione con almeno due partite da giocare, che si disputeranno nella pausa di novembre. Per esempio, se alla Svezia, come sembra al momento, sfuggisse il secondo posto nel girone B rientrerebbe nel percorso degli spareggi, ma in quarta fascia, diventando una possibile avversaria dell’Italia nella semifinale, in un remake del playoff perso a San Siro che ha generato l’esclusione degli Azzurri dal Mondiale 2018 in Russia. Il gioco di incastri prevede altre possibilità: se il Galles finisse secondo in rimonta, entrerebbe tra le teste di serie. Se l’Ucraina fallisse l’obiettivo, ci sarebbe una promossa dalla seconda fascia alle teste di serie.

Infine, va sottolineato come il 5 dicembre a Washington si terrà il sorteggio per i gironi dei Mondiali, i primi a svolgersi con 48 partecipanti, che per allora non saranno del tutto definite, visto che si dovranno giocare proprio i playoff. Quindi ci saranno sei X in tutto, due in attesa degli spareggi intercontinentali e quattro da quelli europei, sperando che fra quest’ultime ci sia l’Italia dopo due edizioni iridate senza il colore azzurro della Nazionale fra i protagonisti.