Cairo: «Sono disponibile a vendere il Torino, ma offerte non ce ne sono»

Il patron del club granata è tornato sulla possibilità di cedere la società dopo 20 anni di gestione, parlandone al Festival di Trento.

Urbano Cairo (Foto: Insidefoto.com)

«Sì, è vero che ho dato disponibilità a vendere il Toro (Torino, ndr) ma non ci sono trattative perché offerte non ce ne sono». Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, nonché presidente e amministratore delegato di Rcs MediaGroup, dialogando con Aldo Cazzullo al “Festival dello Sport” di Trento. 

«Sono contento di aver preso il Toro, il bilancio di questi 20 anni è positivo, fra momenti belli e brutti, e lo riprenderei, anche se non ci rimarrò a vita – ha aggiunto Cairo –. Ai tifosi arrabbiati dico che nella gestione del Torino mi sono sempre comportato facendo ciò che ritenevo il meglio per la squadra, anche se non erano tutti d’accordo. Nel Toro ci ho messo 72 milioni di euro di tasca mia». 

Le cifre di cui ha parlato Cairo sono quelle che coprono la gestione societaria dal 2005 a oggi, per un fatturato complessivo che ha toccato quasi 1,4 miliardi di euro. Nello stesso arco di tempo, il Torino ha messo insieme perdite cumulate per poco più di 87 milioni di euro. 

