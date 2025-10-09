La FIFA apre ai Mondiali solo di inverno: «Riflettiamoci»

I Mondiali 2022 in Qatar, giocati in inverno, potrebbero diventare la regola in sede FIFA. O almeno è un ragionamento che stanno affrontando anche in seno all’European Football Clubs (EFC, ex ECA), la cui assemblea annuale si sta svolgendo in questi giorni a Roma.

«È stato un esperimento che ha avuto successo», le parole in merito ai Mondiali in Qatar del presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenuto quest’oggi all’assemblea dell’EFC. Una replica, comunque, non potrebbe essere fatta prima di Arabia Saudita 2034, visto che le prossime edizioni (USA, Canada e Messico 2026 e Spagna, Portogallo e Marocco 2030) si terranno sicuramente in estate.

«Sembra abbastanza ovvio per i Mondiali, certi tornei non si possono giocare in estate in alcune località, quindi dovremo cambiare il calendario – ha continuato Infantino –. Ne stiamo parlando, ma non solo per il Mondiale che si svolgerà tra nove anni in Arabia Saudita. La riflessione deve essere generale. A luglio fa molto caldo per giocare anche in alcuni Paesi europei, quindi forse dobbiamo riflettere su questo. Ma dobbiamo avere la mente aperta».

Una posizione che viene sposata, anche se in maniera più cauta, dal presidente dell’EFC, e numero uno del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi: «Da una parte è giusto che non si debba avere paura di affrontare un cambiamento, dall’altra bisogna chiedersi sia veramente migliorativa. Difficile dire oggi quale sia l’opzione migliore, ma sicuramente valuteremo tutto e cercheremo di capire quali siano le opzioni migliori. Dobbiamo anche parlare con gli allenatori e con i giocatori, perché sono loro che lavorano quotidianamente». Anche se dalle parole pronunciate da Infantino e Al Khelaifi, questo argomenti sembra essere già in agenda per una delle prossime discussioni in seno al calcio mondiale.