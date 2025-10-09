Barça, Laporta: «Vicini a un accordo per poter rientrare nella UEFA»

Barcellona e la UEFA forse non sono mai state così vicine. A risaldare il rapporto dopo l’invito da parte della EFC, la nuova denominazione dell’ECA, a Joan Laporta per l’assemblea annuale a Roma, arrivano adesso le parole del presidente del club catalano.

Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, Laporta ha ribadito da Barcellona la volontà del club di tornare sotto l’egida della UEFA, prendendo così le distanze dal Real Madrid e dal progetto della Superlega. «Stiamo lavorando per raggiungere un accordo e poter rientrare in UEFA», le parole del numero uno dei blaugrana.

Parole che seguono quelle espresse da Laporta in merito al nuovo format della Champions League, inaugurato la scorsa stagione. «Siamo stati invitati a Roma da Al-Khelaifi, presidente della European Football Clubs – ha proseguito il presidente del Barça –, e abbiamo accettato con piacere. C’è un ottimo rapporto con Nasser. Come Barcelona vogliamo contribuire alla pacificazione del calcio europeo: il nostro obiettivo è trovare un’intesa e tornare in UEFA. È ciò che desiderano tutti i club, e in questa direzione stiamo lavorando», ha aggiunto.

In merito al progetto Superlega, che ora vede praticamente solamente il Real Madrid visto che anche la Juventus in precedenza aveva fatto domanda per uscirne, Laporta ha commentato così la nuova posizione del club: «Chi deve saperlo, lo sa già. Sapete che la nostra linea è quella di costruire ponti tra la Superlega e la UEFA. Il Barça ha una posizione chiara, nota a tutti i soggetti coinvolti: vogliamo arrivare a un accordo per il bene del calcio europeo. Credo ci sia spazio per un percorso comune che permetta ai club della Superlega di rientrare in UEFA».

Un ritorno sotto l’egida della UEFA che è ormai sempre più vicino: «I negoziati stanno avanzando e speriamo che si concretizzino presto. Il Barça è molto vicino alla UEFA e alla EFC, ed è importante esserci. Dobbiamo cogliere tutte le opportunità che possano migliorare il calcio, anche valutando alcuni aspetti del progetto Superlega che meritano di essere esaminati dalla UEFA. Siamo prossimi a un accordo che riporti serenità nel calcio europeo».

Infine, Laporta ha parlato direttamente di Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, e di Nasser Al Khelaifi, numero uno della EFC e del Paris Saint-Germain: «Siamo nel processo di arrivare a un’intesa con la UEFA. Sia Ceferin che Al-Khelaïii, presidente della EFC, sono favorevoli a promuovere questo accordo e a riaccoglierci in UEFA e nella EFC. Siamo determinati a fare questo passo per il bene dei club europei. Le cose stanno andando nella giusta direzione e ci sentiamo molto a nostro agio nel lavorare verso un’intesa definitiva».