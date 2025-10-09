Inter Atletico Madrid dove vederla? Data, orario, diretta tv e streaming

Inter Atletico Madrid dove vederla? La stagione 2025/26 prende la sua seconda pausa per le nazionali, con quelle europee impegnate nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 che sono entrate nella loro fase finale e decisiva, e fornisce ai tifosi dell’Inter un interessante appuntamento.

Infatti, venerdì 10 ottobre alle ore 18.00, i nerazzurri di Cristian Chivu, che deve fare a meno di 13 calciatori convocati con le rispettive nazionali, affronteranno l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, che da calciatore ha vestito anche la maglia dell’Inter. Appuntamento quindi allo stadio di Bengasi, in Libia, per quella che è stata rinominata la Coppa della ricostruzione.

Inter Atletico Madrid dove vederla? Come seguire l’incontro

Sarà un appuntamento inedito per gli appassionati e i tifosi con i due allenatori che potranno così dare spazio a diversi giovani, come annunciato dallo stesso Chivu per alcuni elementi della neonata Under 23 nerazzurra, e anche per i calciatori che sono stati utilizzati meno in questo inizio di stagione, a patto, ovviamente, che non siano stati convocati dalla propria nazionale.

Grande curiosità in casa nerazzurra soprattutto per Luis Henrique, che ha anche collezionato una presenza da titolare (nella trasferta vinta sul campo del Cagliari), ma soprattutto a gara in corso per sostituire il titolare Denzel Dumfries. Ma su di tutti gli occhi saranno puntati su Andy Diouf, che è sceso in campo solamente per 26 minuti in due occasioni: nella prima giornata contro il Torino e nell’ultima gara disputata, sempre a San Siro, con la Cremonese.

La sfida Inter-Atletico Madrid non sarà visibile gratuitamente in Italia. La partita è infatti visibile su Inter TV, canale tematico del club nerazzurro disponibile su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI).