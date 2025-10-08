Lazio, l’impatto delle società legate a Lotito: costi per quasi 7 milioni nel 2024/25

Quanto costano le società di Lotito alla Lazio? Cresce l’impatto delle aziende di Claudio Lotito sul bilancio della società biancoceleste al 30 giugno 2025, chiuso dal club con una perdita pari a 17,1 milioni di euro. La gestione quasi artigianale della Lazio ha coinvolto un po’ tutti i settori aziendali, dalla vigilanza alla mensa, passando per manutenzione e anche investimenti pubblicitari.

Sono diverse, infatti, le società di Lotito con le quali il club biancoceleste ha rapporti e al quale prestano svariati servizi. In passato, nei rapporti con le parti correlate rientrava anche la Salernitana, club di proprietà di Lotito e Mezzaroma, prima della cessione a Danilo Iervolino, maturata il 31 dicembre 2021 a un passo dall’esclusione dal campionato di Serie A (per il divieto di multiproptietà).

Tornando alle società di Lotito, il costo complessivo per la Lazio nel corso dell’esercizio 2025 è stato pari a 6,7 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 6,38 milioni della stagione 2023/24, a causa della variazione del volume d’affari con alcune delle parti in causa. Da quanto emerge dalla lettura del bilancio consolidato della Lazio, questi sono i rapporti intrattenuti dalla società con parti correlate (legate, cioè, a Lotito):

la Roma Union Security , per un costo di Euro 1,66 milioni e debito per Euro 0,36 milioni al 30 giugno 2025, riferiti al servizio di vigilanza armata presso il centre sportive ed a trasporto valori;

, per un costo di Euro e debito per Euro 0,36 milioni al 30 giugno 2025, riferiti al servizio di vigilanza armata presso il centre sportive ed a trasporto valori; la Gasoltermica Laurentina , per un costo di Euro 0,88 milioni , immobilizzazionì in corso per Euro 1,83 milioni, debito di Euro 0,70 milioni al 30 giugno 2025, relative in gran parte a lavori e manutenziene del centre sportive di Formello;

, per un costo di Euro , immobilizzazionì in corso per Euro 1,83 milioni, debito di Euro 0,70 milioni al 30 giugno 2025, relative in gran parte a lavori e manutenziene del centre sportive di Formello; la Omnia Service , per un costo di Euro 2,39 milioni e debito di Euro 4,79 milioni al 30 giugno 2025, per il servizio di mensa sia giornaliero che in occasione dei ritiri per i tesserati presso il centre Sportivo di Formello e per alleggi destinati al settore giovanile;

, per un costo di Euro milioni e debito di Euro 4,79 milioni al 30 giugno 2025, per il servizio di mensa sia giornaliero che in occasione dei ritiri per i tesserati presso il centre Sportivo di Formello e per alleggi destinati al settore giovanile; la Linda per un costo di Euro 0,54 milioni e debiti per Euro 1,23 milioni al 30 giugno 2025 per servizi di assistenza ai sistemi informatici, processi erganizzativi e logistici aziendali e gestione del magazzino area tecnica;

per un costo di Euro e debiti per Euro 1,23 milioni al 30 giugno 2025 per servizi di assistenza ai sistemi informatici, processi erganizzativi e logistici aziendali e gestione del magazzino area tecnica; la Snam Lazio Sud per un costo di Euro 1,04 milioni e debito di Euro 2,54 milioni al 30 giugno 2025, per servizi ﬁnanziari, amministrativi, vigilanza nen armata, magazzine, portierato e saniﬁcazione;

per un costo di Euro e debito di Euro 2,54 milioni al 30 giugno 2025, per servizi ﬁnanziari, amministrativi, vigilanza nen armata, magazzine, portierato e saniﬁcazione; la Bona Dea per un costo di Euro 0,20 milioni al 30 giugno 2025, per servizi di amministraziene del personale.

A proposito delle operazioni con le seguenti parti correlati, la Lazio segnala all’interno del bilancio «che tali transazioni sono state perfezionate nel rispetto della correttezza sostanziale e procedurale ed a normali condizioni di mercato».