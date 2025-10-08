La UEFA va sul mercato: al via la vendita dei diritti tv Champions dal 2027

UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs (EFC), precedentemente nota come ECA, ha approvato nella giornata di ieri la propria strategia commerciale per il ciclo 2027-2033 delle competizioni europee per club maschili, in seguito a una riunione del consiglio tenutasi a Roma nell’ambito della 32ª Assemblea Generale di EFC.

Per conto dei propri azionisti, UC3 gestisce i diritti commerciali della UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, UEFA Super Cup, UEFA Youth League e UEFA Futsal Champions League, oltre che della UEFA Women’s Champions League. Diritti che hanno portato la Federcalcio europea a raccogliere circa 4,4 miliardi a stagione nel ciclo 2024-2027, mentre secondo indiscrezioni l’obiettivo sarebbe quello di arrivare a 6 miliardi di euro a stagione dal 2027 in avanti.

UC3 è stata fondata come società esclusiva per la gestione dei diritti delle competizioni UEFA per club (UCC) e come partner commerciale di fiducia delle più prestigiose competizioni calcistiche internazionali per club. La joint venture avvicina UEFA e i club in una collaborazione volta a co-gestire tutti gli aspetti commerciali delle competizioni, incrementandone il valore per i partner commerciali e favorendo una crescita sostenibile a lungo termine.

Dopo il lancio della nuova UEFA Women’s Champions League avvenuto questa settimana, UC3 si appresta a entrare sul mercato con una strategia innovativa per i diritti media, di sponsorizzazione e di licensing delle competizioni maschili UEFA per club a partire dal ciclo post-2027. Al centro della strategia c’è il riconoscimento che i mercati dei media stanno cambiando rapidamente, con nuovi attori globali digital-first che offrono esperienze diversificate ai tifosi, mentre gli operatori tradizionali restano desiderosi di garantire la massima visibilità alle competizioni in Europa e nel mondo.

Oltre all’ambito media, UC3 adotterà un modello commerciale più flessibile e mirato per sponsorizzazioni e licensing. Basandosi su una storia di consolidati partenariati globali di lunga durata, il nuovo approccio combinerà asset potenziati — tra cui uno dei programmi di pubblicità virtuale più estesi nello sport mondiale — e servizi di contenuti, per creare soluzioni personalizzate in linea con gli obiettivi dei partner.

Integrando analisi basate sui dati e tecnologie pubblicitarie proprietarie, UC3 aiuterà i brand a raggiungere i tifosi con maggiore precisione e rilevanza che mai, generando al contempo valore aggiuntivo nei contesti televisivi, digitali e live. La strategia punterà inoltre a valorizzare le opportunità offerte dall’intero ecosistema delle competizioni UEFA per club, assicurando che le importanti audience garantite da UEFA Europa League e UEFA Conference League siano pienamente sfruttate dal punto di vista commerciale.

Questo sarà anche il primo ciclo di vendita dei diritti UCC gestito nell’ambito della nuova partnership con Relevent Football Partners (RFP), recentemente nominata agenzia globale di marketing e vendite di UC3 per i prossimi due cicli commerciali. TEAM Marketing resterà un partner chiave di UC3 per la conclusione dell’attuale ciclo fino al 2027. Ulteriori dettagli sulle vendite dei diritti delle competizioni UEFA per club saranno annunciati nei prossimi giorni, prima del lancio delle prime gare d’appalto a partire dal prossimo 13 ottobre.

Guy-Laurent Epstein, co-direttore generale di UC3, ha dichiarato: «Questa nuova strategia riflette la nostra ambizione di guidare la prossima fase di crescita delle competizioni UEFA per club maschili. Portando un approccio innovativo nei mercati chiave e introducendo nuovi pacchetti, stiamo fissando un nuovo standard su come il calcio viene portato ai tifosi in tutto il mondo».

Charlie Marshall, co-direttore generale di UC3, ha aggiunto: «Il ruolo di UC3 non è semplicemente vendere diritti, ma creare valore a lungo termine per le nostre competizioni, i club e i partner. Grazie a innovazioni leader del settore in ambito broadcasting, tecnologico e di sponsorizzazione, UC3 offrirà opportunità uniche ai partner media e ai brand, generando un impatto concreto per i tifosi su ogni piattaforma».