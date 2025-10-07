Fabio Cannavaro ha accettato di essere il commissario tecnico dell’Uzbekistan ai Mondiali 2026. La nazionale asiatica ha infatti ufficializzato nella giornata di ieri l’ingaggio del campione del Mondo 2006.

Il tecnico italiano, classe 1973, farà il suo esordio sulla panchina della nazionale uzbeka giovedì 9 ottobre nell’amichevole casalinga contro il Kuwait, seguita da un altro impegno non ufficiale lunedì 13 ottobre contro l‘Uruguay, altra nazionale che ha strappato il pass per la rassegna iridata in USA, Messico e Canada.

Stipendio Cannavaro Uzbekistan – I dettagli dell’intesa

Un accordo a sorpresa quello di Cannavaro con la Federcalcio uzbeka che ha annunciato, sul proprio profilo ufficiale di X, anche lo staff che accompagnerà il tecnico italiano in questa avventura: «Cannavaro sarà coadiuvato dal seguente staff tecnico: Eugenio Albarella – vice allenatore (in precedenza ha lavorato con la nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria); Francesco Troise – preparatore atletico (in precedenza con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria); Antonio Chimenti – preparatore dei portieri (in precedenza ha lavorato con le nazionali giovanili italiane, Sampdoria e Spal)».

Cannavaro, oltre alla possibilità di dirigere una nazionale ai Mondiali, ha firmato un lauto contratto che lo posiziona fra i commissari tecnici più pagati del momento. Infatti, l’ex difensore di Parma, Inter, Juve, Real Madrid e della Nazionale percepirà uno stipendio netto annuale di 4 milioni di euro.