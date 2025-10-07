Oktoberfest, rissa tra Sanè e alcuni tifosi bavaresi: «Sono stato provocato»

Rissa per Leroy Sané all’Oktoberfest. L’attaccante tedesco, tornato a Monaco di Baviera per fare visita al celebre festival dopo gli anni trascorsi al Bayern Monaco, è stato preso di mira da alcuni tifosi che lo hanno provocato fino a farlo reagire. La situazione è presto degenerata, dando origine a una vera e propria colluttazione che ha richiesto l’intervento del servizio di sicurezza.

A chiarire quanto accaduto è stato lo stesso Sané, ora al Galatasaray dopo il trasferimento in Turchia della scorsa estate: «Alcune persone mi hanno provocato e insultato a lungo all’interno del tendone del festival», ha raccontato alla Bild, «e lo stesso hanno fatto con la mia squadra. Ho reagito e la situazione è rapidamente degenerata: mi hanno spintonato e da lì è scoppiata una rissa».

Il giocatore, comunque, ha condannato il proprio comportamento: «Avrei dovuto mantenere la calma e non rispondere alle provocazioni. Ne sono consapevole e sarà sicuramente una lezione per il futuro».