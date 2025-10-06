Serie A, Juve-Milan spinge gli ascolti di DAZN: 5,8 milioni nel sesto turno

Il big match della sesta giornata della Serie A fra Juventus e Milan spinge gli ascolti di DAZN. La sfida disputata domenica sera all’Allianz Stadium, terminata 0-o, ha portato alla piattaforma streaming oltre 1,9 milioni di spettatori.

In tutto, le 10 partite del sesto turno del massimo campionato italiano hanno avuto un pubblico complessivo di 5.819.291. Un dato che conferma il trend in crescita rispetto alle scorse stagioni. Juve-Milan, nel dettaglio, diventa il secondo migliore match di andata giocato tra le due squadre in termini di ascolti nelle ultime tre stagioni, appena dietro alla sfida dell’andata giocata nella stagione 2023-24 che aveva raggiunto quota 1.980.000 spettatori, contro i 1.916.092 di quest’anno.

Infine, la fascia serale delle 20.45 di domenica si conferma quella ideale per raccogliere più pubblico possibile e ottimizzare così l’audience dei big match. Juventus-Milan ha, infatti, superato i precedenti match disputati di sabato alle 18:00, che nelle scorse stagioni si sono attestati attorno a una media di 1,5 milioni di spettatori.