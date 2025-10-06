Ufficiale, Fabio Cannavaro nuovo Ct dell'Uzbekistan: guiderà la Nazionale ai Mondiali

Fabio Cannavaro è ufficialmente il nuovo ct della Nazionale di calcio dell’Uzbekistan. «La Federazione calcistica dell’Uzbekistan ha firmato un contratto con il tecnico italiano, campione del Mondo 2006 da giocatore e uno dei migliori difensori dell’era moderna. Il Ct italiano guiderà la nostra nazionale in preparazione alla Coppa del Mondo Fifa che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico», ha spiegato la Federcalcio tramite il suo account ufficiale su X.

«Cannavaro sarà coadiuvato dal seguente staff tecnico: Eugenio Albarella – vice allenatore (in precedenza ha lavorato con la nazionale giapponese, Juventus, Udinese e Dinamo Zagabria); Francesco Troise – preparatore atletico (in precedenza con Benevento, Udinese e Dinamo Zagabria); Antonio Chimenti – preparatore dei portieri (in precedenza ha lavorato con le nazionali giovanili italiane, Sampdoria e Spal)», ha concluso la nota della Federazione.