San Siro, il Comune: «Dal 2019 nessuno ha presentato vere alternative al progetto di Inter e Milan»

Il Comune di Milano, anche prima delle proposte di Inter e Milan, non ha ricevuto dal 2019 ad oggi proposte alternative sul futuro di San Siro. Lo mette nero su bianco Palazzo Marino, in uno dei documenti allegati alla delibera sulla vendita del Meazza e delle aree limitrofe ai due club milanesi.

In particolare, infatti, il Comune parte dal fatto che nessuno, oltre a Inter e Milan, ha presentato proposte di acquisto per l’impianto e l’area entro il 30 aprile scorso. “Alla scadenza del termine fissato nell’avviso del 30 aprile 2025 non è pervenuta alcuna manifestazione e proposta, come risulta dalla determinazione n. 3526 del 7 maggio 2025”, si legge nel testo.

Inoltre, l’amministrazione comunale spiega anche: “Si precisa a tal proposito che, anche nel periodo precedente, a fronte dell’inserimento dello stadio Meazza nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato alla sopracitata deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28 marzo 2019, nessuna manifestazione di interesse all’acquisizione e gestione dell’impianto è pervenuta all’Amministrazione, ad eccezione di quelle presentate dalle Società utilizzatrici”.

Non solo, perché tra il novembre 2022 e il maggio 2023, alcuni soggetti si erano interessati al futuro di San Siro nel caso in cui Inter e Milan avessero deciso di abbandonare l’impianto. Eppure, nonostante l’accesso ai documenti, nessuna proposta è arrivata al Comune di Milano.

“Si dà evidenza – si legge ancora nei documenti – del fatto che, a seguito di scambi epistolari, il 9 novembre 2022 il Sindaco ha ricevuto, su loro richiesta, alcuni operatori economici nel settore dell’organizzazione di eventi e concerti, che gli hanno rappresentato l’interesse a presentare un progetto di mantenimento e rilancio di San Siro ‘qualora una o entrambe le squadre dovessero abbandonarlo per un’altra struttura’ chiedendo, a tal fine, di poter avere la disponibilità della documentazione necessaria per analizzare la situazione attuale dello stadio. Dopo la presentazione in data 8 maggio 2023 di apposita istanza di accesso civico, evasa il 7 giugno 2023, nessuna proposta è pervenuta al Comune di Milano”, conclude l’amministrazione.