Caso plusvalenze, rinviata l’udienza di De Laurentiis davanti al Gup

È stata rinviata al 6 novembre l’udienza preliminare del procedimento giudiziario in corso a Roma che vede indagato il presidente del Calcio Napoli Aurelio de Laurentiis. Lo riporta l’Ansa.

Il gup capitolino ha accolto l’istanza di rinvio presentata dagli avvocati Fulgeri, Contrata e Scalise e propedeutica al deposito di una consulenza tecnica.

Al patron del club azzurro viene contestato il reato di falso in bilancio relativamente alla compravendita dalla Roma del difensore Manolas e per le presunte plusvalenze fittizie in relazione all’acquisto dell’attaccante Osimhen dai francesi del Lille. Al centro delle indagini degli inqurirenti – che coinvolgono de Laurentiis ma anche la Società Sportiva Calcio Napoli e per il braccio destro del presidente, Andrea Chiavelli – ci sono i bilanci 2019, 2020 e 2021.