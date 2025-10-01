Contratto, stipendio e bonus: le cifre ufficiali dell’accordo Luis Henrique-Inter

Quanto guadagna Luis Henrique con l’Inter? L’esterno brasiliano è stato uno dei primi acquisti estivi dei nerazzurri, con un accordo a titolo definitivo dalla Olympique Marsiglia chiuso già a inizio giugno, tanto che Luis Henrique ha partecipato già al Mondiale per Club con la squadra di Cristian Chivu.

Calcio e Finanza ha potuto visionare la documentazione ufficiale relativa all’accordo che lega l’esterno brasiliano al club nerazzurro, entrando nel dettaglio di cifre e bonus previsti dal contratto, con l’Inter che ha firmato un contratto quadriennale.

Quanto guadagna Luis Henrique? Lo stipendio fisso

Secondo i documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, lo stipendio fisso di Luis Henrique prevede:

2024/25 :compenso lordo di 30.000 euro dall’1 al 30 giugno 2025;

:compenso lordo di dall’1 al 30 giugno 2025; 2025/26 : compenso lordo di 3,87 milioni di euro (pari a circa 2,11 milioni di euro netti;

: compenso lordo di di euro (pari a circa 2,11 milioni di euro netti; 2026/27 : compenso lordo di 4,053 milioni di euro (pari a circa 2,20 milioni di euro netti)

: compenso lordo di di euro (pari a circa 2,20 milioni di euro netti) 2027/28 : compenso lordo di 4,237 milioni di euro (pari a circa 2,30 milioni di euro netti)

: compenso lordo di di euro (pari a circa 2,30 milioni di euro netti) 2028/29: compenso lordo di 4,421 milioni di euro (pari a circa 2,40 milioni di euro netti).

Complessivamente, nel triennio il difensore percepirà circa 16,6 milioni di euro lordi, pari a circa 9 milioni di euro netti.

Quanto guadagna Luis Henrique? I bonus previsti

Il contratto di Luis Henrique prevede bonus annui legati a rendimento individuale e risultati di squadra (questi ultimi a patto che il calciatore abbia disputato almeno il 50% delle partite nella competizione con almeno 45’ in campo), cumulabili tra loro:

183.5 mila € lordi nel caso sia titolare nel 30% delle gare (circa 100 mila € netti)

275 mila € lordi nel caso sia titolare titolare nel 50% delle gare (circa 150 mila € netti)

275 mila € lordi nel caso sia titolare titolare nel 70% delle gare (circa 150 mila € netti)

92 mila € lordi per aver realizzato 10 gol o assist (circa 50 mila € netti)

183.5 mila € lordi per lo Scudetto (circa 100 mila € netti)

55 mila € lordi per la Coppa Italia (circa 30 mila € netti)

37 mila € lordi per la Supercoppa italiana (circa 20 mila € netti)

Totale bonus annui: circa 1,1 milioni di euro lordi (circa 600 mila € netti)

Lo stipendio di Luis Henrique: le cifre massime

Considerando stipendio e bonus massimi, il compenso di Luis Henrique può arrivare a:

2025/26: 3,87 milioni lordi + 1,1 milioni lordi come bonus = 4,97 milioni lordi (circa 2,47 milioni netti)

(circa 2,47 milioni netti) 2026/27: 4,053 milioni lordi + 1,1 milioni lordi come bonus = 5,153 milioni lordi (circa 2,52 milioni netti)

(circa 2,52 milioni netti) 2027/28: 4,237 milioni lordi + 1,1 milioni lordi come bonus = 5,337 milioni lordi (circa 2,61 milioni netti)

(circa 2,61 milioni netti) 2028/29: 4,421 milioni lordi + 1,1 milioni lordi come bonus = 5,521 milioni lordi (circa 2,64 milioni netti)

Tuttavia, nel caso in cui Luis Henrique giochi da titolare 30 gare in una singola stagione, il suo compenso fisso dalla stagione successiva salirà a 4,972 milioni di euro lordi. Se quindi nel 2025/26 dovesse disputare 30 partite da titolare, dal 2026/27 il suo stipendio fisso salirebbe appunto a 4,972 milioni di euro lordi, pari a circa 2,7 milioni netti), con un massimo bonus compresi quindi pari a 6,072 milioni di euro lordi (circa 3,3 milioni di euro netti).

Inoltre, da un punto di vista degli obblighi, il calciatore deve, tra gli altri obblighi: