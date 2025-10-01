Napoli Sporting Lisbona in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Napoli Sporting Lisbona in streaming gratis. Le due squadre scendono in campo per la seconda giornata del girone unico della Champions League 2025/26.

Napoli Sporting Lisbona in streaming gratis – La Champions League è su Sky

La competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Insieme a NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Monaco di Baviera del 31 maggio 2025. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati, dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere.

Napoli Sporting Lisbona in streaming gratis – I dettagli della sfida

Napoli e Sporting Lisbona scenderanno in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, mercoledì 1° ottobre 2025 con il fischio di inizio fissato per le ore 21.00.

Napoli Sporting Lisbona in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Federica Masolin, che nelle prime fasi del torneo sarà temporaneamente sostituita da Sara Benci, per lo studio delle 18, e da Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Alessandro Del Piero e Alessandro Costacurta; mercoledì ancora Capello con Zvonimir Boban e Goran Pandev; giovedì Faouzi Ghoulam, Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio.

Non vanno poi dimenticate la UEFA Europa League e la UEFA Conference League, con tutte le 342 partite da vivere in esclusiva su Sky e NOW grazie a Diretta Gol, a partire dal 24 settembre, mentre la terza competizione europea, che vedrà fra le protagoniste di nuovo la Fiorentina, prenderà il via dal 2 settembre.