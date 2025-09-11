La Champions League è pronta a ripartire con la prima fase, per la sua seconda edizione con il nuovo format. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente inizieranno a sfidarsi, con il primo turno (che rappresenta anche la settimana di esclusiva della Champions) previsto per le giornate di martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre.

Sky sarà assoluta protagonista della competizione fino al 2027, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva, fatta eccezione per i 18 incontri che Amazon Prime Video manderà in onda lungo l’arco di ognuna delle prossime stagioni: la migliore partita del mercoledì sera (in programma per il primo turno la trasferta dell’Inter di Cristian Chivu ad Amsterdam, contro l’Ajax).

Champions League partita in chiaro: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Juventus, Atalanta e Napoli – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso la legge obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.

Champions League partita in chiaro: la scelta per il primo turno 25/26

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il primo grande match della prima fase 2025/26? Come appreso da Calcio e Finanza, la partita sarà una di quelle da vivere con passione per tutti i 90 minuti, con un esito tutt’altro che scontato. Si affronteranno, infatti, Liverpool e Atletico Madrid, con le due big candidate a superare il girone e a portarsi fino in fondo alla competizione, anche se – come abbiamo visto lo scorso anno – le sorprese sono dietro l’angolo.

L’incontro Liverpool-Atletico Madrid – in programma mercoledì 17 settembre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione.