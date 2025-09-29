La Champions in differita su Cielo: la partita scelta per la seconda giornata

Le coppe europee tornano nel loro tradizionale calendario con la UEFA Champions League di scena il martedì e mercoledì, con Europa League e Conference di turno il giovedì. E come accaduto nello scorso turno, oltre a TV8 sarò protagonista in chiaro anche Cielo.

Infatti, il canale 26 del digitale terrestre trasmetterà in differita Kairat Almaty-Real Madrid, martedì 30 settembre, alle ore 21.30. La sfida forse più affascinante di questa prima fase della competizione più importante per club, visto che mette di fronte la cenerentola di quest’anno e la squadra con più vittorie assolute in questo torneo.

Mercoledì invece sarà TV8 la grande protagonista con la trasmissione in diretta di Barcellona-Paris Saint-Germain in diretta dalle 21.00. Inoltre, prima ci sarà lo studio pre-partita sarà su TV8 con il classico appuntamento Champions Night, condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana. Presenti anche Enrico Bertolino, Marco Borriello, Fabio Quagliarella e Stefano De Grandis.

Ricco post-partita con interviste, commenti e approfondimenti, in simulcast per l’occasione anche su Cielo. In scaletta, gli highlights di Atalanta-Brugge, Inter-Slavia Praga, Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting Lisbona. La serata di TV8 e Cielo prosegue poi a mezzanotte con la prima puntata stagionale di TV8 Gialappa’s Night: la Gialappa’s Band, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci commenta i lisci, le papere e i retroscena più divertenti provenienti dai campi di tutta Europa e da quelli di periferia. Nel cast esordisce Ubaldo Pantani, alle prese con l’imitazione di Simone Inzaghi.