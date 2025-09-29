La Liga punta sul brand del Clasico: pallone dedicato solo a Barça-Real

Messo alla spalle lo spettacolare derby di Madrid fra Atletico e Real, la Liga si sta già preparando per il big match più atteso della sua stagione, quel Clasico che metterà di fronte i Blancos di Xabi Alonso e il Barcellona, che proprio in virtù del successo dei colchoneros di sabato pomeriggio si sono presi la vetta della classifica solitaria.

Nella giornata di oggi, Liga e Puma hanno presentato il primo pallone da gara con un design esclusivo per entrambe le sfide, sia di andata che di ritorno che saranno visibili in chiaro in Italia, con lo slogan “ONE GAME, ALL EYES”.

Il primo Clasico è fissato per il 26 ottobre alle ore 16.15, sfida valida per la decima giornata di campionato nel rinnovato Santiago Bernabeu, mentre il ritorno sarà a maggio 2026 per la prima super sfida del calcio spagnolo nel nuovo Spotify Camp Nou.

Il pallone dedicato al Clasico avrà una base bianca e una sorprendente stampa a stelle, con l’obiettivo di rendere omaggio ai veri protagonisti della sfida: le stelle in campo. La palette di colori – grigio, nero e un tocco dorato sul logo Puma – amplifica l’energia di un design che, senza neanche dover citare il nome della sfida, parla da sé. Ispirato agli elementi del motorsport – velocità, precisione, potenza e adrenalina – questo design racchiude l’essenza del calcio, diventando un oggetto ad alte prestazioni creato per le massime aspettative.

Il pallone, disponibile alla vendita, incorpora la stessa tecnologia all’avanguardia del pallone ufficiale della Liga 2025/2026. I suoi 12 grandi pannelli senza cuciture, termosaldati, garantiscono un’aerodinamica ottimizzata e un volo più stabile e preciso. La superficie in PU testurizzato 3D (1,1 mm) migliora presa, sensibilità e controllo, offrendo un tocco superiore a ogni contatto. Grazie allo stampaggio ad alta frequenza, il pallone vanta un’eccezionale resistenza, ideale per tiri potenti e per un gioco ad alta intensità. Certificato con il marchio FIFA Quality Pro, questo pallone è stato sviluppato per soddisfare i più alti standard richiesti da giocatori, allenatori e staff tecnici.