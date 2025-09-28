Coppa Intercontinentale 2025: la FIFA annuncia sedi e date delle sfide

La Coppa Intercontinentale, arrivata alla sua seconda edizione dopo il cambio di nome e format per lasciare spazio al nuovo Mondiale per Club FIFA a 32 squadre che si è giocato qualche mese fa, ha le sue sedi e date definitive per il 2025.

Infatti, la FIFA ha confermato il programma della competizione, che vedrà sei partecipanti fra cui i campioni di Europa in carica del Paris Saint Germain, mentre deve essere ancora definitiva la vincente della Copa Libertadores con la finale che si giocherà il prossimo 29 novembre a Lima, capitale del Perù.

Come accaduto l’anno scorso e in virtù del format nuovo, il PSG giocherà solamente la finale, il 17 dicembre. Ma la competizione è di fatto già iniziata: gli egiziani del Pyramids FC, vincitori della CAF Champions League 2024-2025, hanno battuto prima i neozelandesi degli Auckland City, vincitore della OFC Champions League 2025, nel match valido per la FIFA African-Asian-Pacific Cup, e poi i sauditi dell’Al Ahli, campione dell’AFC Champions League 2024-2025, al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda (Arabia Saudita), nella sfida valida per la FIFA African-Asian-Pacific Cup.

Dall’altra parte del tabellone, ci sarà il FIFA Derby of the Americas, che si giocherà mercoledì 10 dicembre 2025 e vedrà di fronte i messicani del Cruz Azul, vincitore della CONCACAF Champions Cup 2025, e i futuri campioni della CONMEBOL Libertadores 2025, che saranno proclamati, come detto in precedenza, il 29 novembre 2025, con la competizione che attualmente si trova ai quarti di finale.

Il Pyramids FC e la vincitrice del FIFA Derby of the America si troveranno di fronte sabato 13 dicembre per aggiudicarsi la FIFA Challenger Cup e il posto nella finalissima contro il PSG. La sede delle ultime tre partite, compresa la finalissima del 17 dicembre, come ufficializzato oggi dalla FIFA, sarà ancora una volta Doha, in Qatar, città natale tra l’altro del presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi.