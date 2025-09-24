La Russa: «Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma San Siro non va abbattuto»

Tra i tanti temi politici intorno alla discussione sul futuro di San Siro, in Consiglio Comunale a Milano una delle questioni riguarda anche la posizione di Fratelli d’Italia. Il partito della premier Meloni, infatti, è all’opposizione ma potrebbe ricoprire un ruolo importante nel caso in cui decidesse di lasciare l’aula o astenersi al momento del voti, facendo abbassare il quorum.

Sul tema, è intervenuto anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, fondatore di Fratelli d’Italia e noto tifoso interista nonché, tra l’altro, piccolo azionista del club nerazzurro. «La nostra posizione è chiara: Milano ha bisogno di un nuovo stadio, ma non a costo di abbattere San Siro», le sue parole in una intervista a Il Corriere della Sera.

«Si poteva, e forse si può ancora, costruirne uno mantenendo l’attuale, che ha valore economico e può ospitare eventi. Comune e società non hanno mai preso in considerazione l’ipotesi. Ora i nostri consiglieri devono scegliere: dire no al nuovo stadio significherebbe negare un impianto moderno, dire sì significherebbe accettare la demolizione di San Siro».

«Sarebbe utile distinguere le due domande: nuovo stadio? Sì. Abbattere San Siro? No. È qui la differenza con i Verdi, che dicono no a tutto. Ora il gruppo si interroga su come tenere insieme queste posizioni e vuole capire se il no dei dissidenti della maggioranza sia reale o di facciata: anche da questo dipenderà l’atteggiamento di FdI», ha concluso La Russa.