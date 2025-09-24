Lo stadio dell’Atalanta cambia nome: montata la nuova insegna

Lo stadio dell’Atalanta cambia nome. Il club bergamasco ha trovato infatti il nuovo partner per i naming rights dell’impianto di casa, tanto che nella giornata di oggi è stata installata la nuova scritta.

Dopo sei anni dal contratto firmato nel 2019, così, Gewiss, società italiana del settore elettrotecnico, non avrà più i naming rights dello stadio dell’Atalanta. Il contratto con Gewiss per i naming rights del nuovo stadio, siglato nel 2019, prevedeva un compenso in favore del club bergamasco pari a 700mila euro a stagione, secondo quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza.

Il legame fra Gewiss e Atalanta tuttavia non si interrompe, visto che il brand italiano continuerà a essere il retro-sponsor sulla maglia dei bergamaschi, come annunciato dalla stessa società nelle scorse settimane in una nota.

Il nuovo nome dello stadio è stato svelato oggi, con i lavori di installazione dell’insegna: l’impianto si chiamerà New Balance Arena, con l’accordo che sarà ufficializzato quindi a breve. New Balance è il nuovo sponsor tecnico dell’Atalanta a partire dalla stagione 2025/26, sostituendo Joma il cui rapporto si è interrotto al termine della passata annata.