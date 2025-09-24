Dove vedere Carabao Cup tv streaming: tutti i dettagli

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Carabao Cup tv streaming, la seconda competizione britannica, dopo la più antica FA Cup.

Chi seguirà nell’albo d’oro il Newcastle, capace di battere il Liverpool in finale nella scorsa stagione? Il vincitore del torneo si assicurerà, oltre al trofeo ovviamente, anche la certezza di giocare in Europa League nel 2026/27.

Dove vedere Carabao Cup tv streaming – Quando si gioca e come vedere la sfida

La Coppa di Lega, chiamata Carabao Cup per questioni di sponsor, è la terza competizione inglese e segue la Premier League e la FA Cup, la coppa nazionale più antica della storia del calcio, fondata nel 1871. La Carabao Cup quest’anno vede sfidarsi 92 formazioni, numero rimasto stabile sin dal 1992/93. Il numero rispecchia le squadre professionistiche affiliate alla Premier League e alla English Football League, la seconda lega professionistica del calcio inglese.

Fino al 2023/24, la seconda coppa nazionale britannica, insieme alla FA Cup, erano trasmesse entrambe da DAZN (clicca qui per abbonarti) che però ha deciso di non rinnovare l’accordo anche per questa stagione, dove la piattaforma streaming continua a trasmettere tutte le partite della Serie A, la Serie B, la Liga spagnola e, questa estate, ha mandato in onda, in formato freemium, la prima edizione del Mondiale per Club.