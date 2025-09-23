San Siro, la strategia in Consiglio Comunale: abbassare il quorum per far passare la delibera

In seconda convocazione basterebbe il voto a favore di soli 15 consiglieri per approvare la vendita del Meazza, con annesse aree limitrofe, a Inter e Milan.

Di
Redazione
Onefootball
Stadi
San Siro
San Siro (Foto: Nicolò Campo/Insidefoto.com)

Per lunedì 29 settembre si attende il verdetto definitivo sulla vendita di San Siro, con annesse aree limitrofe, a Inter e Milan che darebbe il via libera al progetto dei due club per la costruzione di un nuovo stadio con annessa demolizione, anche se non totale, dell’attuale Meazza.

Come riporta l’edizione odierna del La Repubblica-Milano, in vista del Consiglio Comunale decisivo si starebbe facendo sempre più spazio fra la maggioranza comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, la possibilità di non far raggiungere il numero legale in prima convocazione, fissata per la mattinata di lunedì 29.

Questa strada sembra essere stata confermata durante la seconda Commissione sul dossier stadio tenutasi nella giornata di ieri. Un appuntamento che sarà seguito da altre prima dell’inizio del dibattito di giovedì 25. Il non raggiungimento del quorum in prima convocazione, aprirebbe le porte al passaggio della delibera, approvata dalla giunta comunale, visto che il quorum si abbasserebbe a 15, numero che la maggioranza raggiunge in maniera tranquilla con i propri consiglieri.

Tutta la Serie A Enilive 2025/26 è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva
e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

Temi

San Siro