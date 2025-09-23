Il campionato di Serie A registra su DAZN un avvio in crescita rispetto alla passata stagione in termini di ascolti. Nei primi quattro turni la piattaforma ha raccolto in media 4.959.490 spettatori, con un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2024/25, con dati in crescita anche rispetto alla stagione 2023/24 (quando la media dopo quattro giornate era stata pari a 4,7 milioni di spettatori) e alla stagione 2022/23 (quando la media invece era stata pari a 4,8 milioni).

La media spettatori su DAZN nelle prime quattro giornate di campionato:

2022/23: 4.884.323 spettatori;

2023/24: 4.737.005 spettatori;

2024/25: 4.153.131 spettatori;

2025/26: 4.959.490 spettatori.

Nel dettaglio, Inter-Sassuolo di domenica alle 20:45 ha raggiunto 940.670 spettatori, in aumento rispetto ai 668.170 dell’andata 2023/24 (disputata di mercoledì alle 20:45) e agli 829.358 della stagione 2022/23 (giocata di sabato alle 15:00).

Il Derby della Capitale, trasmesso quest’anno alle 12:30 per motivi di ordine pubblico, si è fermato invece a 850.684 spettatori, scontando così anche l’orario considerando che nel recente passato la media era stata intorno a quota 1,3 milioni di spettatori.