Camp Nou, nuovo stop del Comune al ritorno del Barça: «Ragioni di sicurezza»

Niente da fare, il Barcellona non può ancora rientrare al Camp Nou. A deciderlo il Comune della città catalana che si è riunito questo pomeriggio dopo la richiesta del club per l’utilizzo dell’impianto, i cui lavori di ristrutturazione sono ancora in corso, per la partita di domenica sera contro la Real Sociedad.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, l’amministrazione comunale ritiene che non si possa ancora giocare nel rinnovato stadio blaugrana per ragioni di sicurezza, quindi la formazione di Hansi Flick dovrà affrontare la Real Sociedad allo stadio Montjuic.

«Condividiamo la volontà del club di tornare il prima possibile, ma questo Comune deve garantire la sicurezza di tutte le persone che vogliono andare allo stadio. Questa è la priorità. Inoltre, dobbiamo assicurarci che i tecnici possano lavorare con rigore e nel rispetto della legalità su un tema così complesso. Avremo la massima collaborazione con il club affinché possano risolvere le questioni pendenti. Non impiegheremo né un mese né un minuto in più del necessario per concedere la licenza di prima occupazione quando avremo tutte le garanzie per il ritorno», ha spiegato Laia Bonet, vicesindaca di Barcellona, dopo la riunione avvenuta nel pomeriggio.

I vigili del fuoco, da parte loro, hanno segnalato che ci sono una serie di elementi che incidono sulla sicurezza, soprattutto per quanto riguarda le vie di evacuazione: «Dobbiamo garantire che le persone che vanno allo stadio lo facciano in totale sicurezza. Devono essere rispettati gli elementi che ci sono stati mostrati nel progetto. Quando sarà risolto».

Ora la possibilità di poter disputare la prima partita casalinga della UEFA Champions League contro il PSG al Camp Nou è praticamente ridotta al lumicino, visto che è molto difficile che il Comune a distanza di una settimana ravveda miglioramenti tali da dare il suo via libera, considerando che si tratta anche di una partita nazionale che porterà diversi migliaia di tifosi francesi nella capitale catalana.

Quindi, di conseguenza, qualora anche Barcellona-PSG si giocherà al Montjuic, i catalani saranno costretti a giocare anche le altre tre partite della prima fase della competizione nello stadio comunale, visto che secondo le norme UEFA non si può giocare in più di uno stadio nella stessa fase del torneo.