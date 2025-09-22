Caso plusvalenze, attesa oggi la decisione sul patteggiamento della Juve e degli ex dirigenti

Nella tarda mattinata odierna è attesa la decisione del Gup del Tribunale di Roma Anna Maria Gavoni sui patteggiamenti della Juventus e dei suoi ex dirigenti nel processo Prisma su presunte plusvalenze fittizie e manovre stipendi.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, il Gup potrebbe prendersi anche qualche altro giorno prima di esprimersi. Lo scorso 27 giugno, i legali che difendono il club e gli ex bianconeri coinvolti nel caso avevano formalizzato una richiesta di patteggiamento: per Andrea Agnelli 1 anno e 8 mesi (pena sospesa), per l’allora vicepresidente Pavel Nedved 1 anno e 2 mesi, per Paratici 1 anno e 6 mesi, così come per Cesare Gabasio, un anno per il Chief Financial Officer bianconero Stefano Cerrato, mentre per Maurizio Arrivabene è stato chiesto il proscioglimento.

Sulle pene proposte dalla difesa i pm Lorenzo del Giudice e Giorgio Orano hanno già dato il loro consenso. I reati contestati sono manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali delle società quotate, dichiarazione fraudolenta, ostacolo agli organi di vigilanza.