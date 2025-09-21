San Siro, Marotta: «Scenario imbarazzante. Se non si risolve a Milano, andremo altrove»

“Se non si riuscisse a risolvere la questione stadio nel comune di Milano, entrambe le società sarebbero costrette ad andare altrove e questo non farebbe bene alla città di Milano. Ma sono ottimista, sto apprezzando anche il lavoro del sindaco Sala e spero che il buonsenso prevalga”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Dazn prima della sfida contro il Sassuolo.

“Più che da presidente dell’Inter da uomo di calcio, assisto ad uno scenario un po’ imbarazzante. Il calcio e lo sport in generale a Milano sia messo un po’ da parte, non riusciamo ad avere i criteri per organizzare la finale di Champions League a San Siro, San Siro non è stato candidato tra gli stadi per gli Europei 2032”, ha aggiunto Marotta.

“Tutto questo perché si è creato un dibattito politico in cui sono intervenuti anche politici di 30 anni fa, che sono molto conservativi e non innovativi, non capiscono che Milano è una città tra le più belle in Europa e nel Mondo e per quanto riguarda lo sport Inter e Milan sono due eccellenze che rappresentano Milano e hanno la necessità e l’urgenza di avere un nuovo stadio”, ha concluso.